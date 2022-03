Rosjanie odwołali się od decyzji FIFA i UEFA. Domagają się... odszkodowania

Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała szybką decyzję władz PZPN, które poinformowały, że nie zagrają z Rosją w barażu o awans na mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Do tego grona dołączyły także Szwecja oraz Czechy, które również mogą trafić na reprezentację tego kraju w późniejszej fazie barażów. Choć stanowisko zainteresowanych reprezentacji jest jednoznaczne, wiele światowych federacji sportowych wykluczyło Rosjan z międzynarodowych imprez, to FIFA wciąż się waha.

W zeszłym tygodniu pojawiło się jednak wspólne oświadczenie FIFA i UEFA, w którym obie federacje poinformowały o zawieszeniu rosyjskich klubów i reprezentacji. Ponadto europejska federacja zerwała kontrakt sponsorski z Gazpromem.

Rosjanie oczywiście nie kryli oburzenia i bardzo szybko odpowiedzieli na decyzje FIFA i UEFA. Tamtejszy związek przekazał, że zamierza się odwołać do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu (CAS) w Lozannie. Stał się to jednak faktem dopiero w poniedziałek. Jak poinformowała telewizja Match TV Rosjanie domagają się odwołania wszystkich nałożonych sankcji i proszą o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy m.in. ze względu na zbliżający się mecz barażowy z Polską o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Oprócz tego Rosjanie domagają się odszkodowania.

Spotkanie barażowe reprezentacji Polski z Rosją miało się odbyć 24 marca na stadionie Dynama w Moskwie. Nadal nie wiadomo jednak jaka będzie ostateczna decyzja dotycząca tego meczu. W poniedziałek pojawiły się informacje o skandalicznym pomyśle FIFA o rezygnacji z zawieszenia Rosjan, a jedynie przeniesienie meczu na czerwiec.