Trener klubu ekstraklasy dostał ofertę od niemieckiego giganta

Kosta Runjaić to obecnie zdecydowanie jeden z najlepszych trenerów pracujących w ekstraklasie. Niemiec w ciągu ponad czterech lat pracy zrobił z Pogoni Szczecin drużynę walczącą o mistrzostwo Polski. Jego zespół jest obecnie liderem ekstraklasy i ma spore szanse na osiągnięcie największego sukcesu w historii klubu.

Dzięki swoim sukcesom na polskich boiskach Kosta Runjaić stał się obiektem zainteresowania innych klubów, a nawet reprezentacji. Jego nazwisko pojawiało się w gronie kandydatów do objęcia posady selekcjonera naszej kadry, ale także między innymi Grecji. W ostatnich dniach głośno było także na temat jego przenosin po sezonie do Legii Warszawa.

Z najnowszych doniesień polskich mediów wynika, że niemiecki szkoleniowiec ma być już nawet po rozmowach z dyrektorem sportowym Legii Jackiem Zielińskim. Okazuje się jednak, że z tego transferu nic może nie wyjść. Według informacji niemieckiego "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" Runjaić jest jednym z głównych kandydatów do objęcia posady w Schalke 04 Gelsenkirchen.

Niemiecki gigant występujący obecnie w 2. Bundeslidze zwolnił w weekend dotychczasowego trenera Dimitriosa Grammozisa i pilnie potrzebuje kogoś na jego miejsce. Dla Runjaicia z pewnością byłaby to bardziej atrakcyjna oferta nie tylko finansowo, ale także sportowo. Poza nim na liście władz klubu są Thomas Letsch z Vitesse i Bartosch Gaul z rezerw Mainz. Z trenerem Pogoni mogłoby być jednak łatwiej, ponieważ z końcem sezonu wygasa jego kontrakt ze szczecińskim klubem.

Schalke 04 Gelsenkirchen dość niespodziewanie spadło z hukiem z Bundesligi w zeszłym sezonie. Szefowie klubu liczyli na szybki powrót do elity, ale póki co nic na to nie wskazuje. Drużyna z Zagłębia Ruhry plasuje się dopiero na 6. miejscu w tabeli i do dającego przynajmniej baraż o awans trzeciego miejsca traci sześć punktów.