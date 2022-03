Właściciel Manchesteru City kupuje kolejny klub. Daje 200 mln za 51 procent akcji

Właściciele Manchesteru City zamierzają kupić kolejny klub. Zdaniem brazylijskiego portalu ge.globo.com, City Football Group chce przejąć Atletico Mineiro. Aktualnym mistrzom Brazylii złożono już oficjalną ofertę. CFG chce przejąć w klubie 51 procent udziałów, za które oferuje miliard brazylijskich reali, czyli 200 milionów dolarów.

Właściciele Manchesteru City chcą kupić kolejny klub. Ruszają na podbój Ameryki Południowej

Brazylijczycy chcieliby jednak otrzymać kwotę dwukrotnie wyższą. Dziennikarze ge.globo.com podają jednak, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku i prawdopodobnie dojdzie do finalizacji transakcji. Na ich decyzje wpływać ma fakt, że klub znajduje się kiepskiej sytuacji finansowej. Długi klubu z Belo Horizonte sięgają bowiem 1,3 miliarda reali, czyli około 240 milionów euro.

Już od kilku miesięcy pojawiały się doniesienia, że City Football Group chce kupić jeden z brazylijskich klubów. Mówiło się o zainteresowaniu Esporte Clube Bahia. Ostatecznie jednak wybór padł właśnie na Atletico Mineiro. W listopadzie ubiegłego roku przedstawiciele klubu zjawili się nawet w Manchesterze, gdzie przedstawiono im projekt sportowy CFG.

Atletico Mineiro to jeden z najbardziej znanych klubów Brazylii. Założony został w 1908 roku. W swojej historii dwukrotnie mógł cieszyć się ze zdobycia tytułu mistrza kraju. W 2013 roku piłkarze Atletico Mineiro okazali się najlepsi w Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów.

City Football Group to spółka składająca się z trzech podmiotów. Pakiet większościowy znajduje się w rękach Abu Dhabi United Group. Resztę udziałów posiadają China Media Capital oraz Silver Lake.

Od czasu założenia w 2013 roku, grupa klubów zarządzanych przez City Football Group zwiększyła się do dziesięciu. Są to Manchester City(Anglia), New York City(USA), Melbourne City(Australia), Girona(Hiszpania), Troyes AC(Francja), Lommel SK(Belgia), Yokohama F. Marinos(Japonia), Sichuan Jiuniu(Chiny), Club Atlético Torque(Urugwaj) i Mumbai City(Indie).

