Miał zostać ikoną klubu, a chce odejść. Man United może stracić gwiazdę

Manchester United przechodzi w tym sezonie bardzo trudne chwile. Drużyna z Old Trafford całkowicie nie spełnia pokładanych w niej nadziei i pomimo ściągnięcia latem takich gwiazd jak Cristiano Ronaldo czy Jadon Sancho nie jest w stanie nawet się włączyć w walkę o mistrzostwo Anglii. Z tego powodu kilka tygodni temu pożegnano trenera Ole Gunnara Solskjaera, który został zastąpiony przez Ralfa Rangnicka. To jednak również nie pomogło.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Marcus Rashford myśli o zmianie klubu. Nie układa mu się współpraca z Rangnickiem

Nowy trener wprowadził jednak do klubu swoje zasady, które nie wszystkim się podobają. Jednym z zawodników, którzy najwięcej stracili na zatrudnieniu Niemca jest Marcus Rashford. Wychowanek Manchesteru United rozegrał w tym sezonie 24 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Na boisku spędził jednak zaledwie 1269 minut. Za kadencji Rangnick tylko dwa razy wyszedł w pierwszym składzie.

Fatalny mecz Leo Messiego. Tak źle nie było z nim od 12 lat. Przynajmniej jeśli chodzi o ligę

W związku z tym Rashford ma poważnie myśleć o zmianie klubu. Informuje o tym w swoim poniedziałkowym wydaniu dziennik "The Guardian". Według brytyjskich dziennikarzy Anglik ma być bardzo niezadowolony ze swojej sytuacji, ponieważ z powodu braku regularnych występów może nie pojechać do Kataru na tegoroczne mistrzostwa świata. Dla 24-latka jest jednak jeszcze nadzieja, ponieważ Rangnick będzie trenerem United tylko do końca sezonu. Później zastąpi go prawdopodobnie Mauricio Pochettino lub Erik ten Hag. Młody napastnik musi więc przemyśleć, czy u następcy Niemca będzie miał większe szanse na grę w pierwszym składzie.

FIFA ma kolejny pomysł, jak nie zrazić Rosji. To dotyczy też m.in. Krychowiaka

Marcus Rashford jest wychowankiem Manchesteru United i ulubieńcem kibiców. Przez wielu był typowany do roli przyszłej legendy klubu z Old Trafford. Pomimo młodego wieku Anglik rozegrał już 295 spotkań, w pierwszej drużynie, w których zdobył 93 bramki i zaliczył 58 asyst. Na swoim koncie ma już także 46 występów w barwach reprezentacji Anglii, w których strzelił 12 goli.