Andrij Szewczenko zaczął mówić o wojnie. Nagle puściły mu emocje [WIDEO]

Od kilkunastu dni trwa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Władimir Putin dokonał zbrojnej agresji wobec sąsiada. Pod ostrzałem rosyjskich rakiet giną żołnierze i cywile, a życie wielu osób z dnia na dzień zamieniło się w piekło. Rosjanie zajęli sześć miast w obwodzie zaporoskim, a dodatkowo podczas minionej nocy zrzucali bomby na Charków czy Kijów.

Andrij Szewczenko apeluje do Włochów. "Otwórzcie serca"

Andrij Szewczenko był gościem programu "Che Tempo Che Fra" na antenie telewizji Rai Tre. Były selekcjoner reprezentacji Ukrainy nie skrywał swoich obaw w związku z wojną w Ukrainie. - Moja mama, siostra i inni krewni wciąż są w Ukrainie. Rozmawiam z nimi codziennie, to był ich wybór, żeby tam zostać. Nie mogę patrzeć na to, co dzieje się w moim kraju bez płaczu. Bombardują miasta, zabijają dzieci i starców. Musimy przekonać Rosję do znalezienia odpowiedniego rozwiązania i powstrzymania wojny - powiedział.

Były trener Genoi wystosował też apel do Włochów. - Włosi, bardzo was proszę, abyście otworzyli serca dla moich rodaków. Potrzebujemy waszej pomocy. Sprawcie, żeby oni czuli się tutaj tak, jak ja. Wiem, że w Was jest wiele uczuć, ale proszę o więcej. Kiedy do Was przybyłem, to poczułem się jak jeden z was i czuję, że to mój drugi dom - dodał.

Szewczenko skorzystał też z okazji, żeby pochwalić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. - Ukraina chce być częścią Europy. To jest nasza decyzja jako narodu. Zełenski to wspaniały prezydent i kieruje nas ku upragnionej niepodległości oraz wolności - skwitował szkoleniowiec.