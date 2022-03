Możliwe zmiany w barażach o mundial. Jest reakcja prezydenta UEFA na prośbę Ukrainy

Reprezentacja Ukrainy miała 24 marca zagrać w Glasgow ze Szkocją w meczu barażowym do mistrzostw świata. Ze względu na rosyjską inwazję rozegranie tego spotkania w pierwotnym terminie wydaje się niemożliwe.

Ukraina została zaatakowana, a na jej terenie wciąż trwają walki. Drużyna prowadzona przez trenera Ołeksandra Petrakowa nie ma, jak przygotować się do kluczowego pojedynku. Ukraińska Federacja Piłkarska już wcześniej zwróciła się do FIFA i UEFA. Działacze wystosowali prośbę o przełożenie meczu.

Jak się okazuje, ich inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją. Najpierw Szkoci wyrazili gotowość, by pójść na rękę rywalom. Prezydent federacji Rod Petrie wyraził wsparcie dla Ukrainy. - Zaoferowaliśmy wsparcie naszym ukraińskim kolegom w przygotowaniach do tych spotkań. Zrobimy to najlepiej, jak potrafimy w tych niewyobrażalnie trudnych okolicznościach - podkreślił.

Również w UEFA przychylnie zapatrują się na propozycję przedstawioną przez Ukraińców. W tej sprawie interweniował prezydent Aleksander Ceferin. Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazała Darijo Srna.

- Rozmawiałem z prezydentem Ceferinem, wstawił się za ukraińskim futbolem. Teraz jest wiele ważniejszych spraw, jednak zapewnił mnie, że mecz pomiędzy Ukrainą i Szkocją zostanie przełożony na czerwiec - oznajmił dyrektor ds. piłki nożnej Szachtara Donieck, cytowany przez "The Sun".

To oznacza, że ostateczne rozstrzygnięcia w barażach do mistrzostw świata poznamy nie w marcu, a dopiero za trzy miesiące. Ukraińcy, jeśli zdołają pokonać Szkotów, w drugiej rundzie trafią na lepszego z pary Walia - Austria. Nieoficjalnie mówi się, że te dwie reprezentacje do baraży przystąpią dopiero w czerwcu.