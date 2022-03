Grał w ekstraklasie, strzelił gola Legii, teraz walczy z Rosjanami. "Musi spać w łazience"

Agresja Rosji wobec Ukrainy trwa już ponad tydzień. Przez cały ten czas wojskowi i cywile skutecznie odpierali ataki Rosjan, a do walki włączają się również ci, którzy wcześniej z militariami nie mieli zbyt wiele wspólnego. W sieci pojawiło się zdjęcie byłego piłkarza Arki Gdynia, który również postanowił bronić ojczyzny.

Sukces Bohdanowa w Polsce

Andrij Bohdanow był zawodnikiem Arki Gdynia od stycznia 2018 do stycznia 2019 roku, przenosząc się do polskiego klubu z Olimpiku Donieck. Na poziomie ekstraklasy Ukrainiec rozegrał 21 meczów i strzelił jednego gola. Trafił do siatki 31 marca 2018 roku w meczu z Legią Warszawa (1:0).

Większość kibiców może go kojarzyć jednak z pamiętnego meczu również przeciwko Legii Warszawa o Superpuchar Polski. Arka wygrała wówczas 3:2 i sięgnęła po trofeum, a Bohdanow dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców - najpierw, na samym początku spotkania strzelił bramkę samobójczą, a w 38. minucie pokonał Arkadiusza Malarza.

Bohdanow walczy o Ukrainę

32-latek wyjechał z Polski w styczniu 2019 roku, trafiając do klubu Desna Czernihów, zaś od stycznia 2020 roku jest graczem drużyny Kolos Kovalivka. W obecnym sezonie jego zespół mógł awansować do europejskich pucharów, ale w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy przegrał po serii rzutów karnych z Szachtiorem Karaganda.

Teraz Bohdanow postanowił włączyć się do walki o swoją ojczyznę. W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające ukraińskiego piłkarza z bronią i jego kolegą. Michał Nalepa, były piłkarz Arki Gdynia, kolega Bohdanowa, zamieścił także fotografię, na której widać, w jakich warunkach 32-latek musi spać.