Clarence Seedorf przeszedł na islam. Legenda piłki odmienia swoje życie

Kariera trenerska Clarence'a Seedorfa w ostatnim czasie nieco wyhamowała. Były reprezentant Holandii po raz ostatni pracował jako selekcjoner Kamerunu, ale został zwolniony z tej funkcji po roku pracy w lipcu 2019. Od tamtej pory 45-latek pozostaje bezrobotny.

Kolejny piłkarz przeszedł na islam. Ogromne zmiany w życiu Clarence'a Seedorfa

Na bezrobociu Seedorf zdaje się jednak nie próżnować i znacząco zmienia swoje życie. W sobotę były piłkarz poinformował swoich fanów w mediach społecznościowych, że przeszedł na islam. Do konwersji doszło w Dubaju, gdzie 45-latkowi towarzyszyła jego żona Sophia Makramati, która jest muzułmanką. To właśnie ona miała największy wpływ na decyzję byłego reprezentanta Holandii.

To nie jest pierwszy przypadek, kiedy znani piłkarze decydują się na przejście na islam. Wcześniej tę wiarę przyjęli już tacy zawodnicy jak Franck Ribery, Nicolas Anelka, czy Abel Xavier.

- Specjalne podziękowania za wszystkie miłe wiadomości z okazji mojego dołączenia do rodziny muzułmańskiej. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że mogę dołączyć do wszystkich braci i sióstr na całym świecie, szczególnie do mojej uroczej Sophii, która nauczyła mnie głębszego znaczenia islamu. Nie zmieniłem swojego imienia i nadal będę nosić moje nazwisko nadane mi przez moich rodziców, Clarence Seedorf! Wszystkim na świecie przesyłam całą miłość - napisał Seedorf na Instagramie.

Clarence Seedorf urodził się w Surinamie, ale w wieku dwóch lat wyemigrował do Holandii i to właśnie w barwach tej reprezentacji zaliczył 87 występów. W trakcie kariery grał w największych klubach w Europie takich jak Ajax, Real Madryt, Inter Mediolan, czy AC Milan, m.in. czterokrotnie wygrywając Ligę Mistrzów.