Rosjanie ujawniają polski spisek. PZPN i Michniewicz chcą "ukraść" czterech piłkarzy

Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, kolejni zawodnicy grający w lidze rosyjskiej szukają sposobu, by opuścić kraj. Ze swoimi zamiarami nie kryje się m.in. Grzegorz Krychowiak, który nie wyobraża sobie dalszej gry w FK Krasnodar.

Grzegorz Krychowiak chce odejść z FK Krasnodar. Wciąż nie ma porozumienia

Pomocnik rozpoczął rozmowy z rosyjskimi działaczami. Na podobny ruch namówił pozostałych obcokrajowców ze swojego zespołu. W efekcie klub poinformował o zawieszeniu umów z ośmioma zawodnikami z zagranicy.

Jednak nie wiadomo, co z samym Krychowiakiem. Jego nazwisko zostało pominięte w wydanym komunikacie. Nieoficjalnie mówi się, że Polak wciąż odmówił wyjścia na boisko w najbliższym meczu (7 marca przeciwko Urałowi Jekaterynburg), a na stole ma ofertę z innego klubu.

Między czołgiem a niebytem. Krychowiak utknął w Rosji. Jego sytuacja jest patowa

Mniej oczywista jest sytuacja innych Polaków, którzy na co dzień grają w lidze rosyjskiej. Mowa tu o Macieju Rybusie, Rafale Augustyniaku i Sebastianie Szymańskim. Niektórzy z nich chcieliby opuścić Rosję, ale czekają na decyzję ze strony FIFA. Światowa federacja może wdrożyć rozwiązania, które pomogą przy anulowaniu umów i przedłużą okienko transferowe do końca marca.

Rosyjskie media węszą spisek. Powołania do kadry jako droga ucieczki

Co na to Rosjanie? Tamtejsze media węszą spisek. Przekonują, że Polakom z ligi rosyjskiej z pomocą przyjdzie Czesław Michniewicz. Selekcjoner wkrótce ogłosi powołania na marcowe zgrupowanie, na którym Polska ma powalczyć o awans na MŚ 2022. Według rosyjskich mediów nie przez przypadek powoła całą wymienioną czwórkę. Ich zdaniem takie działanie ma ukryty cel.

Michniewicz zdradza, co z kadrowiczami grającymi w Rosji. "PZPN trzyma rękę na pulsie"

- Dotyczy to Szymańskiego, Augustyniaka, Krychowiaka i Rybusa. Wszyscy mogą znaleźć się na liście powołanych, a wtedy polska federacja po prostu postawi ich w sytuacji, że nie powinni wracać – oznajmił Konstanty Genich, były piłkarz, a obecnie ekspert MatchTV.

Wtórował mu prawnik Aleksander Dobrowiński. On również słyszał o takich planach ze strony PZPN. - Słyszałem następującą rzecz. PZPN chce powołać wszystkich Polaków grających w lidze rosyjskiej, by potem nie wrócili do Rosji - podkreślił.