Kompromitacja dyrektora Crvenej Zvezdy. Bredzi o "antyrosyjskiej histerii"

Inwazja Rosji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego, wywołała wiele reakcji w świecie sportu. Większość z nich to gesty wsparcia dla Ukrainy i potępienia dla Rosji, czy apele do międzynarodowych federacji o reakcje w sprawie sankcji wobec agresora. Wiele z nich już zdecydowało się na taki krok. Również wiele krajowych związków zadeklarowało, że nie będzie rywalizować razem z Rosjanami.

Zupełnie inne zdanie na ten temat ma za to Zvezdan Terzić, dyrektor generalny Crvenej Zvezdy Belgrad. W rozmowie z agencją RIA Novosti wprost poparł działania Rosjan. - Jesteśmy oburzeni. My przeszliśmy przez to w 1992 roku. Nie akceptujemy tego, co zrobiono rosyjskim klubom. To nie ma umocowania w prawie. W Europie trwa antyrosyjska histeria. Polityka bez powodu ingeruje w sport. Współczujemy narodowi ukraińskiemu i ofiarom cywilnym, ale naród rosyjski jest blisko Serbów i zawsze będzie. Rosja jest supermocarstwem, które zawsze stało po stronie Serbów – przekonuje Terzić.

Niestety, Terzić nie jest w takim poglądzie osamotniony. Jak donosił w piątek "Daily Mail", kibice Crvenej Zvezdy podczas ich ostatniego meczu (derby z Partizanem) skandowali "Rosja" jako wyraz poparcia dla prowadzonej tam wojny. Z kolei w sektorze fanów Partizana pojawiły się też rosyjskie flagi. Tutaj należy podkreślić, że Crvena Zvezda jest sponsorowana przez nikogo innego jak Gazprom.

- Nie otrzymaliśmy prośby o usunięcie logotypu Gazpromu i mam szczerą nadzieję, że tak się nie stanie. Gazprom jest z Crveną Zvezdą od 2010 roku i był z nami, kiedy groziły nam najgorsze problemy finansowe. Gdyby nie Gazprom, to nie wiadomo, czy Crvena Zvezda dalej by istniała. Miłośnicy klubu nigdy nie zapomną tego, co Gazprom dla niego zrobił – powiedział Terzić cytowany przez "Daily Mail".

Gazprom do niedawna sponsorował trzy kluby w Europie. Były to: Zenit Sankt Petersburg, Crvena Zvezda i Schalke 04 Gelsenkirchen. Niemiecki klub poinformował jednak o zerwaniu współpracy po tym, jak Rosjanie napadli na Ukrainę. Umowę z Gazpromem zakończyła także UEFA. Potentat w branży energetycznej był jednym z najważniejszych sponsorów Ligi Mistrzów.

