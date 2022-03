"Pie***lę tego gościa". Klubowy kolega grzmi nt. gry Gonzalo Higauina

W ostatnią niedzielę na inaugurację nowego sezonu MLS Chicago Fire z Polakiem Kacprem Przybyłko w składzie zmierzyło się na wyjeździe z drużyną Inter Miami, której prezesem jest słynny angielski piłkarz David Beckham. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

"Pier... tego gościa. Jest naprawdę żałosny"

Całe spotkanie zagrał Gonzalo Higuain. Według Hebersa, napastnika Chicago Fire, Argentyńczyk swoim zachowaniem negatywnie wpływał na kolegów ze swojej drużyny. Hebers nie przebierał w słowach, oceniając byłego napastnika reprezentacji Argentyny.

- Pier... tego gościa. Jest naprawdę żałosny. Za każdym razem, gdy kolega nie poda mu piłki albo robi to źle, to po prostu stoi i patrzy się obrażony. Mowa ciała Higuaina jest okropna. Nie chciałbym być jego kolegą z drużyny - powiedział Hebers.

Dodał również, że Higuain powinien mieć zupełnie inną rolę. - Destrukcyjnie wpływa na kolegów z drużyny, a przecież powinien im pomagać. Jego zadaniem jest podniesienie ich poziomu gry. Tymczasem jego zachowanie jest szokujące negatywne - dodał Hebers.

Gonzalo Higuain jest wychowankiem argentyńskiego River Plate, z którego w 2007 roku trafił do Europy, a konkretnie do Realu Madryt. W drużynie ze stolicy Hiszpanii rozegrał 264 spotkania, w których zdobył 121 bramek. Później grał jeszcze w Napoli, Chelsea, Milanie i Juventusie skąd we wrześniu 2020 roku przeniósł się do Interu Miami.

Higuain na swoim koncie ma także 75 spotkań i 31 goli w barwach reprezentacji Argentyny, z którą w 2014 roku zdobył wicemistrzostwo świata.