Kłopoty Macieja Rybusa w Rosji. Agent piłkarza zdradza szczegóły

Wojna na Ukrainie trwa od ponad tygodnia. Sankcje nakładane na Rosję sprawiają, że zagraniczni piłkarze występujący w tamtejszej lidze zastanawiają się nad swoją przyszłością. Tym bardziej, że rosyjskie kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów. Na opuszczenie tego kraju jest już zdecydowany reprezentant Polski - Grzegorz Krychowiak. - Jeśli Grzegorz Krychowiak opuściłby teraz rosyjski Krasnodar, to w praktyce skreśliłby się z piłki na pół roku, a w kadrze zagrał zapewne dopiero na jesieni. Poza tym wypowiedzenie kontraktu mogłoby go kosztować miliony. I choć piłkarz nie chce dalej grać w Rosji, to jego sytuacja jest patowa. Podobnie wygląda to zresztą u innych Polaków grających w tamtejszej lidze - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz sport.pl.

Klub Polaka podjął radykalną decyzję. "Nikt nie czekał, nie kalkulował"

"Co on ma zrobić? Przyjechać z nimi do Polski, wiedząc jakie jest nastawienie do Rosjan?"

Trudniejszą sytuację ma inny kadrowicz - Maciej Rybus, który związany jest z Rosjanką.

- Maciek ożenił się z Rosjanką, w Moskwie urodziło się dwóch jego synów, chodzą tam do przedszkola, mają rosyjskie paszporty, cała rodzina Lany mieszka w Rosji. Co on ma teraz zrobić? Przyjechać z nimi do Polski, wiedząc jakie jest nastawienie do Rosjan? - powiedział Mariusz Piekarski, menedżer zawodnika w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Mariusz Piekarski zastanawia się też, czy w przypadku powrotu do Polski, rodzina Rybusa byłaby bezpieczna.

- Czy Maciek mógłby mieć pewność, że będą bezpieczni, jeśli ktoś usłyszy, w jakim języku mówią? Czy może powinien zostawić najbliższych na wschodzie i sam wrócić do ojczyzny? Jest mężczyzną, przede wszystkim musi opiekować się najbliższymi, dbać o rodzinę - dodał Mariusz Piekarski.

Umowa Rybusa z Lokomotiwem kończy się na koniec tego sezonu.

- Za dwa miesiące kończy się liga, jego kontrakt, ale trudno przewidzieć, co do tego czasu się wydarzy. W czasach, kiedy w Ukrainie trwa regularna wojna, każdy dzień przynosi coś nowego. Niczego nie można zaplanować - przyznaje Piekarski.

Rybus w tym sezonie zagrał w 17 spotkaniach. Miał dwie asysty.

Przypomnijmy, że trudną sytuację w Rosji ma również Sebastian Szymański. Ma on ważną umowę do końca czerwca 2026 roku. - Wiemy co się dzieje na Ukrainie. W obliczu obowiązujących przepisów FIFA nie mamy jednak narzędzi, żeby rozwiązać umowę. Jedyna opcja to rozstanie za porozumieniem stron, a Dynamo nie będzie chciało oddać Sebastiana, bo to najbardziej wartościowy piłkarz klubu pod względem sportowym i finansowym - mówił Mariusz Piekarski kilka dni temu.

Bilans Szymańskiego w tym sezonie jest imponujący - sześć goli i siedem asyst w 19 meczach.

W lidze rosyjskiej po 19. kolejkach prowadzi Zenit. Drugie miejsce zajmuje Dynamo Moskwa, a trzecie PFK Soczi. Krasnodar jest na szóstej, a Lokomotiw na siódmej pozycji.