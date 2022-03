FIFA szuka sposobu, jak rozwiązać problem z piłkarzami w Rosji i Ukrainie. Są propozycje

Na początku tygodnia FIFA podjęła decyzję o wykluczeniu Rosjan z rywalizacji. W efekcie reprezentacja Polski jest już pewna gry w finale baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze. Władze światowej piłki wciąż jednak mają do podjęcia inne kroki, aby rozwiązać problemu wynikające z rosyjskiego ataku na Ukrainę.

REKLAMA

Zobacz wideo To piłkarze stoją za buntem PZPN. Wiemy, kto był inicjatorem

FIFA debatuje nad tym, co zrobić z zawodnikami grającymi w ukraińskiej lidze

Jak dowiedział się portal meczyki.pl w piątek odbyło się posiedzenie FIFA Football Stakeholders Committee, na którym omawiano zmianę przepisów transferowych. Wiadomo, że w Ukrainie wstrzymane zostały rozgrywki ligowe. Pojawiły się zatem pytania, co zrobić z piłkarzami, którzy mają kontrakty za naszą wschodnią granicą.

Media uśmierciły trenera Szachtara. Zginął jednak inny pracownik klubu

Żadna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wstępnie w FIFA debatowano nad umożliwieniem zawodnikom grającym w ukraińskiej lidze przejścia na zasadach wypożyczenia do klubów w innych państwach. To do czasu, kiedy u naszych sąsiadów zostaną wznowione rozgrywki. Nie wiadomo jednak, jak rozwiązać to formalnie. Ukraińskie klubu zawiesiły swoją działalność i nikt nie ma tam głowy do takich rzeczy.

Podczas obrad komisji wstępnie ustalono, że nieletni piłkarze z Ukrainy mają mieć uproszczone procedury rejestracji w innych federacjach. Poruszona została też kwestia zagranicznych piłkarzy, którzy grają w Rosji. Pomysły mają być dwa. Jeden to zezwolenie zawodnikom na rozwiązywanie kontraktów z klubami za porozumieniem stron poza okienkiem transferowym.

Druga idea jest bardziej radykalna. Chodzi o przyznanie prawa do rozwiązania kontraktów wszystkim obcokrajowcom występującym w Premier Lidze ze względu na udział kraju w konflikcie zbrojnym. Chociaż opcja ta forsowana przez FIFPro powinna znaleźć poparcie w FIFA, to budzi spore kontrowersje. Rosyjskie kluby traciłyby na tym miliony.

Kulesza pisał w tej sprawie list do Infantino

Przypomnijmy, że w czwartek prezes PZPN wysłał list do szefa FIFA Gianniego Infantino. W nim Cezary Kulesza dziękuje za decyzję o wykluczeniu Rosjan z rywalizacji. Zaznaczył jednak, że podobne działania należy podjąć w stosunku do Białorusi. Reżim Aleksandra Łukaszenki bierze czynny udział w napaści na Ukrainę. Z terytorium Białorusi wystrzeliwane są rakiety, a według najnowszych - jeszcze niepotwierdzonych doniesień - wojsko białoruskie wkroczyło na teren Ukrainy.

Kulesza zwrócił się również do Infantino z prośbą o pomoc piłkarzom, którzy są zarejestrowani w tamtejszym związku piłkarskim. Po pierwsze, Kulesza proponuje, żeby zawodnicy niepełnoletni mogli być bez przeszkód rejestrowani w innych klubach. Aktualnie przeprowadzenie właściwej procedury jest niemożliwe, bo wszystkie kluby na Ukrainie zawiesiły działalność.

Po drugie, Kulesza chce, aby piłkarze ukraińskich zespołów mogli, mimo zamknięcia okna transferowego, przejść do klubów zagranicznych. Prezes PZPN proponuje jednak, że dany zawodnik miałby zostać jedynie "wypożyczony" do innego klubu. Po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie miałby on wrócić do ukraińskiego klubu w pierwszym oknie transferowym po wojnie. Tamtejsze kluby nie musiałyby płacić piłkarzom pensji, a zawodnicy nie mogliby rozwiązać kontraktu z winy klubu za zaległości w wypłatach.