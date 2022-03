Rosjanie znaleźli sposób, by wrócić na międzynarodową arenę. "Rosja tam pasuje"

Choć wojsko Władimira Putina niszczy ukraińskie miasta i zabija ludność cywilną, to FIFA długo nie chciała wyrzucić Rosjan z międzynarodowych rozgrywek. Ostatecznie Gianni Infantino się ugiął i duża w tym zasługa Cezarego Kuleszy, prezesa PZPN. FIFA i UEFA wykluczyły Rosję i jej kluby z międzynarodowych rozgrywek.

Oczywiście, Rosjanie odwołali się od tej decyzji. "FIFA i UEFA nie miały podstawy prawnej przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Naruszył podstawowe prawa rosyjskiej federacji jako członka FIFA i UEFA, w tym prawo do udziału w zawodach. Ponadto decyzja o wycofaniu drużyny narodowej z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2022 została podjęta pod presją bezpośrednich rywali w play-offach, co naruszyło zasadę sportu i zasady fair play" - napisano w komunikacie.

Jeśli rosyjska federacja przegra sprawę w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu w Lozanie, to wcale nie musi zostać na lodzie. Pojawił się nowy pomysł, jak ratować rosyjski sport.

Rosja dołączy do piłkarskiej Azji?

Serwis match.tv donosi, że Rosjanie rozważają zamianę europejskiej federacji na azjatycką, czyli transfer z UEFA do ACF. Żeby tak się stało, Rosja musiałaby otrzymać zgodę ACF oraz Komitetu Wykonawczego FIFA. "Rosja może pasować do azjatyckiego futbolu. Tym bardziej że w nadchodzących latach Rosja nie ma innej drogi ekonomicznej, niż skierowanie gospodarki w stronę Azji" - czytamy w artykule.

Warto zaznaczyć, że w przeszłości dochodziło już do podobnych sytuacji. W 2002 roku Kazachstan zamienił ACF na UEFA, a cztery lata później Australia przeniosła się z Oceanii do Azji. Ale w przypadku Rosji lepszym przykładem będzie Izrael, który z powodów politycznych został wyrzucony z azjatyckiego federacji w 1974 roku. Do dziś Izraelczycy rywalizują w Europie.