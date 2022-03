Stolarczyk rozesłał zagraniczne powołania do kadry U-21. Nie będzie debiutu u Michniewicza

Reprezentacja Polski do lat 21 walczy o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy, które odbędą się od 9 czerwca do 2 lipca w Rumunii i Gruzji. Obecnie kadra prowadzona przez Macieja Stolarczyka zajmuje trzecie miejsce w grupie I z 13 punktami i traci dwa punkty do liderujących Niemiec. W listopadzie zeszłego roku biało-czerwoni zagrali piękny koncert i pokonali 4:0 Niemców, a dwie bramki zdobył Adrian Benedyczak.

Maciej Stolarczyk rozesłał powołania na marcowe zgrupowanie. Nie będzie debiutanta w kadrze Michniewicza

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę ośmiu zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie, którzy występują na co dzień w zagranicznych ligach. Maciej Stolarczyk zdecydował się postawić w większości na piłkarzy, którzy byli obecni na listopadowym zgrupowaniu. Mowa tutaj o Adrianie Benedyczaku, Kacprze Kozłowskim, Nicoli Zalewskim oraz Jakubie Kiwiorze. Tym samym oznacza to, że zawodnik Spezii nie znajdzie się na liście powołanych do seniorskiej reprezentacji Polski, prowadzonej przez Czesława Michniewicza.

Michniewicz odwiedził Jakuba Kiwiora podczas swojego europejskiego tournee, co sugerowało, że może brać go pod uwagę pod kątem powołań na marcowe zgrupowanie. - Nie chcę za dużo zdradzać, ale nie rozmawialiśmy wyłącznie o futbolu, tylko jak człowiek z człowiekiem. Selekcjoner interesuje się naszym życiem, można z nim pogadać na każdy temat. Oczywiście piłka też się pojawiła - opowiadał Kiwior w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Pomocnik gra wszystkie mecze w Spezii od połowy grudnia zeszłego roku i jest jej pewnym punktem.

Poza tym Maciej Stolarczyk zdecydował się powołać Bartosza Białka (Vfl Wolfsburg), który wraca do zdrowia po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Na liście znajduje się także Michał Karbownik (Olympiakos Pireus), Jakub Stolarczyk (Dunfermline Athletic, II liga szkocka) oraz Kamil Piątkowski (RB Salzburg).

Biało-czerwoni zagrają 24 marca na wyjeździe z Izraelem, a pięć dni później ich rywalem będą Węgrzy. Bezpośredni awans na mistrzostwa Europy do lat 21 wywalczą jedynie zespoły, które wygrają swoją grupę eliminacyjną. Obecnie, poza Niemcami, w takiej sytuacji znajduje się Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Czechy, Francja i Belgia.