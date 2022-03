Zaskakujący transfer Kamila Jóźwiaka! Cena? Jak na wyprzedaży

Skrzydłowy trafi do MLS, ale oficjalnie nie wiadomo do jakiego klubu. Serwis meczyki.pl donosi, że ma to być Charlotte FC, gdzie występuje Karol Świderski. Derby County zarobi na Polaku około miliona funtów. - To frustrujące, że tracimy Kamila Jóźwiaka - powiedział na konferencji prasowej trener Wayne Rooney.

Tak niska kwota transferu jest dość zaskakująca, bo we wrześniu 2020 roku Lech Poznań sprzedał Jóźwiaka do Anglii za 4,3 miliona euro. To oznacza, że jego wartość spadła ponad trzykrotnie, a przecież mówimy o 23-latku, który w międzyczasie stał się ważnym zawodnikiem kadry i wystąpił na Euro 2020.

Trzeba jednak pamiętać, że Derby County ma problemy finansowe i ratuje się, jak może. W trakcie tego sezonu EFL ukarało Derby odjęciem 21 punktów po tym, jak klub naruszał zasady dotyczące rentowności

Ale z drugiej strony, Jóźwiak nigdy został pierwszoplanową postacią Derby County, choć dostawał wiele szans. Spójrzmy na obecny sezon, w którym wystąpił w 17 spotkaniach i może pochwalić się zaledwie jedną asystą. To wyjątkowo mizerne statystyki, jak na ofensywnego skrzydłowego.

Łącznie w klubie z Championship, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał 64 mecze, strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty.

Charlotte FC - co to za klub?

Charlotte FC to nowa drużyna w MLS, która w 2022 roku dopiero debiutuje w rozgrywkach. W kadrze zespołu na próżno szukać znanych piłkarzy. Według "Transfermarktu" najbardziej wartościowym piłkarzem drużyny Miguela Angela Ramireza jest... Świderski, wyceniany na sześć milionów euro. 25-latek jeszcze nie rozegrał meczu w nowym klubie.

Kapitanem drużyny jest Christian Fuchs. 35-latek w przeszłości występował w Schalke i Leicester, z którym w 2016 roku wygrał Premier League, a cztery lata później zdobył Puchar Anglii. W amerykańskim klubie występuje także Jan Sobociński, 22-letni obrońca, wychowanek ŁKS-u Łódź.