Wielki powrót. To może być kluczowe wzmocnienie Legii Warszawa

Choć Legia Warszawa wygrała 2:1 z Wisłą Kraków, to wciąż jest w dramatycznym położeniu. Aktualnie mistrzowie Polski są na 16. miejscu w tabeli i tracą dwa punty do bezpiecznej pozycji. Wiele wskazuje na to, że do końca będą zamieszani w walkę o utrzymanie.

Bartosz Kapustka wrócił do treningów z zespołem

Podopieczni Aleksandara Vukovicia mają największe problemy z grą ofensywną. W ostatnich trzech meczach Wojskowi strzelili dwa gole w trzech ostatnich meczach, a mierzyli się z drużynami z dołu ligowej tabeli.

Z tego powodu za istotny w kontekście losów sezonu należy uznać fakt, że już wkrótce dostępny będzie Bartosz Kapustka. Jego rehabilitacja przebiega pozytywnie. Klub przekazał w mediach społecznościowych, że 25-latek wrócił już do treningów z zespołem. Na razie nie wiadomo, kiedy piłkarz będzie mógł wystąpić w pierwszym składzie, ale prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w marcu.

Po raz ostatni Kapustka zagrał pod koniec lipca w wygranym 2:1 meczu z Florą Tallinn w eliminacjach Ligi Mistrzów. Piłkarz strzelił wtedy gola już w piątej minucie. Niestety w czasie, kiedy cieszył się z kibicami po trafieniu, zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawy kolanie. Były już trener Legii Czesław Michniewicz wielokrotnie tłumaczył, że brak Kapustki był jednym z kluczowych powodów, dlaczego zespół tak źle wyglądał w dalszej fazie sezonu. W międzyczasie mistrzowie Polski przedłużyli z nim kontrakt do czerwca 2023 roku.

Kapustka trafił do Legii w lipcu 2020 roku z Leicester City. W barwach klubu rozegrał 36 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył cztery asysty. W poniedziałek 7 marca Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.