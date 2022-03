Porażające zniszczenia. Serhij Pałkin pokazał skalę. "Rosjanie stali się nazistami"

"Rosjanie, którzy niegdyś stawiali opór nazistom, dziś sami się nimi stali. (...) Rosjanie zabijają Ukraińców. Wczoraj zginął nasz pracownik. To był trener dzieci. Został zabity odłamkiem rosyjskiego pocisku" - napisał Serhij Pałkin na Facebooku.

I dodał: "Zatrzymajcie to szaleństwo! Nie milczcie w tej sprawie, bo w innym przypadku to będzie wasza osobista porażka. Porażka, o której będą pamiętać kolejne pokolenia i taka, której nie da się wymazać z historii. Każdy z was będzie winny i poniesie odpowiedzialność za popełnione zbrodnie. Zobaczcie, co wasze wojska robią z naszymi miastami!".

Trener Szachtara nie żyje

Szachtar to klub, który przez wojnę cierpi już osiem lat. Wszystko zaczęło się w 2014 roku przez wojnę w Donbasie. W trakcie rosyjskiej agresji na wschodzie Ukrainy zniszczona została Donbas Arena, na której od 2009 roku Szachtar grał swoje mecze.

Jeden z najnowocześniejszych stadionów w Europie Wschodniej został zamknięty w maju 2014 roku, czyli zaledwie miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. Od tamtej pory Szachtar swoje mecze w lidze ukraińskiej i europejskich pucharach grał na stadionie olimpijskim w Kijowie.

Szachtar to 13-krotny mistrz Ukrainy. Więcej tytułów ma jedynie Dynamo Kijów. Klub z Doniecka 13-krotnie sięgał też po puchar kraju i pod tym względem jest jego rekordzistą.

Po 18 kolejkach ukraińskiej ekstraklasy w tym sezonie Szachtar prowadził w tabeli z 47 punktami na koncie i dwoma punktami przewagi nad Dynamem Kijów. Rozgrywki zostały jednak wstrzymane z powodu kolejnej, rosyjskiej agresji na kraj.