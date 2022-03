Cezary Kulesza wysłał list do szefa FIFA. Szereg pomysłów, jak pomóc Ukraińcom

Dzięki presji, którą na FIFA i UEFA wywarły federacje piłkarskie Polski, Szwecji i Czech, Rosja została wykluczona z baraży o mistrzostwa świata w Katarze. Rosyjskie kluby zostały z kolei wyrzucone z europejskich pucharów. Cezary Kulesza nie chce jednak na tym poprzestać. Wcześniej wysłał pismo do wszystkich europejskich federacji piłkarskich namawiając do wspólnego bojkotu meczów z rosyjskimi drużynami. Teraz, jak dowiedział się portal WP Sportowe Fakty, prezes PZPN wysłał list do szefa FIFA Gianniego Infantino.

W tym piśmie wysłanym Kulesza dziękuje za decyzję FIFA o wykluczeniu Rosjan z rywalizacji. Zaznaczył jednak, że podobne działania należy podjąć w stosunku do Białorusi. Reżim Aleksandra Łukaszenki bierze czynny udział w napaści na Ukrainę. Z terytorium Białorusi wystrzeliwane są rakiety, a według najnowszych doniesień wojsko białoruskie wkroczyło na teren Ukrainy.

Kulesza przedstawił Infantino szereg propozycji. Chodzi o piłkarzy ukraińskich klubów

Kulesza zwrócił się również do Infantino z prośbą o pomoc piłkarzom, którzy są zarejestrowani w tamtejszym związku piłkarskim. Po pierwsze, Kulesza proponuje, żeby zawodnicy niepełnoletni mogli być bez przeszkód rejestrowani w innych klubach. Aktualnie przeprowadzenie właściwej procedury jest niemożliwe, bo wszystkie kluby na Ukrainie zawiesiły działalność.

Po drugie, Kulesza chce, aby piłkarze ukraińskich zespołów mogli, mimo zamknięcia okna transferowego, przejść do klubów zagranicznych. Prezes PZPN proponuje jednak, że dany zawodnik miałby zostać jedynie "wypożyczony" do innego klubu. Po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie miałby on wrócić do ukraińskiego klubu w pierwszym oknie transferowym po wojnie. Tamtejsze kluby nie musiałyby płacić piłkarzom pensji, a zawodnicy nie mogliby rozwiązać kontraktu z winy klubu za zaległości w wypłatach.

Dla piłkarzy z Ukrainy wprowadzono by również wyjątek, aby mogli oni w trakcie jednego sezonu grać w trzech różnych klubach (teraz można grać tylko w dwóch). Powyższe miałoby się tyczyć również piłkarzy, którzy aktualnie grają w Rosji, ale zdecydują się na wyjazd z kraju agresora.