Szef La Ligi skrytykował Superligę. Ostro przesadził. "Kłamią bardziej niż Putin"

W kwietniu światem futbolu wstrząsnęło ogłoszenie Superligi, czyli nowych rozgrywek, w których udział miałyby brać największe kluby Europy. Ten pomysł spotkał się z gwałtowną reakcją ze strony UEFA, dziennikarzy, ekspertów i przede wszystkim kibiców. Lista dwunastu członków założycieli zaczęła się błyskawicznie kurczyć, zaczynając od odpływu angielskich klubów. Ostatecznie z pomysłu utworzenia własnych rozgrywek nie wycofały się jedynie Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

W październiku ubiegłego roku niemiecki portal "Sport1.de" informował, że Real Madryt, Barcelona i Juventus znów chcą stworzyć Superligę. Tym razem miałaby jednak nie mieć stałych członków, jak pierwotnie planowano, ale być w 100 procentach otwarta. Co więcej, zgodnie z nowym projektem, miałyby powstać dwie ligi, a w każdej z nich miałoby wystąpić po 20 drużyn.

Teraz według informacji największego włoskiego dziennika "La Gazzetta dello Sport" Andrea Agnelli z Juventusu i Florentino Perez z Realu Madryt pracują nad kolejnym planem powstania Superligi. Według projektu, w Superlidze występowałyby 32 drużyny i nie byłaby zamknięta. Podobnie jak w Lidze Narodów UEFA byłyby awanse i spadki.

Ten pomysł, po raz kolejny zresztą, ostro skrytykował Javier Tebas, szef ligi hiszpańskiej. Podczas wydarzenia, na którym obecny był również Andrea Agnelli, Tebas powiedział: - Agnelli będzie musiał to wyjaśnić, a jeśli tego nie zrobi, to będzie kłamał. Tydzień temu chyba w jego domu odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech drużyn. Teraz mówią, że nie chcą stałych miejsc. To fałsz. Spadną dwie lub trzy drużyny, ale zawsze zostaną tam Juventus, Barcelona, czy ??Real Madryt. Trudno im będzie spaść.

Szef La Liga nie przebierał w słowach i wydaje się, że poszedł o jeden most za daleko. - Za każdym razem, gdy o tym czytam, denerwuję się i myślę, że oni kłamią bardziej niż Putin, jeśli mam być szczery. Dla mnie to zniewaga, czuję się upokorzony. Wyrządzą nam ogromną krzywdę – powiedział.

O ile projekt Superligi rzeczywiście ma wielu krytyków i jest kontrowersyjny, o tyle porównywanie jej założycieli do Wladimira Putina jest, delikatnie mówiąc, niesmaczne. Szefowie Juventusu, Barcelony i Realu Madryt są odpowiedzialni za stworzenie nowych rozgrywek w piłce nożnej. Natomiast głowa rosyjskiego państwa jest odpowiedzialna za inwazję wojsk na drugi, niepodległy kraj, a co za tym idzie, cierpienie tysięcy tamtejszych obywateli. Jeżeli założyciele Superligi kłamią, to kłamią "tylko" na temat formuły tych rozgrywek. Natomiast Wladimir Putin w niedawnym wystąpieniu bredził, że "walczy z neonazistami", a Ukraina wykorzystuje cywilów i obcokrajowców jako "żywe tarcze".

