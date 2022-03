Ukraińcy złożyli wniosek do UEFA. Chcą przełożyć swój mecz barażowy

24 marca mają odbyć się pierwsze mecze barażowe o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Polacy mieli zagrać z Rosją, ale ta została wykluczona z rywalizacji na skutek inwazji wojsk tego kraju na Ukrainę.

FIFA ma pomysł, który pomoże m.in. polskim piłkarzom. PZPN jest nim zachwycony

Ukraińcy chcą przełożyć mecz ze Szkocją

W barażach mieli zagrać również Ukraińcy. Rozegranie meczu od początku wojny stało pod znakiem zapytania. Piłka nożna to aktualnie jedna z ostatnich rzeczy, o której myślą na Ukrainie. Reprezentacja prowadzona przez Ołeksandra Petrakowa 24 marca miała zmierzyć się z kadrą Szkocji w Glasgow, a w przypadku zwycięstwa z Austrią albo Walią. Jak się okazuje, Ukraińcy chcą rozegrać spotkanie ze Szkocją, ale w innym terminie. Jak informuje Reuters, ukraiński związek piłkarski zwrócił się już do FIFA z prośbą o przełożenie spotkania. Znalezienie nowego terminu nie powinno stanowić wielkiego problemu. Mundial zaczyna się dopiero 21 listopada.

Przypomnijmy, że według informacji Interii, to właśnie Szkocja miałaby być rywalem Polaków 24 marca, gdyby mecz Szkotów z Ukrainą w tym terminie nie doszedł do skutku. Wtedy obie reprezentacje miałyby wolny termin. PZPN stał na stanowisku, że chce zagrać z innym rywalem w barażach, ale według doniesień medialnych FIFA ukarze Rosjan walkowerem i Polacy awansują do finału bez gry. W takiej sytuacji możliwe jest zorganizowanie meczu towarzyskiego, z którego zysk zostałby w całości przekazany na pomoc Ukrainie.

Andrij Jarmołenko wprost do Polaków: Nie ma odpowiednich słów

Rosjanie cały czas są oburzeni decyzją FIFA i UEFA o wykluczeniu ich drużyn z rozgrywek międzynarodowych. Tamtejsza federacja piłkarska już zapowiedziała odwołanie od poniedziałkowej sankcji. Ale to raczej nic nie zmieni, bo Polska - na czele z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą i kapitanem reprezentacji Robertem Lewandowskim - stoi na stanowisku, że nie zagra w barażu o mundial z krajem agresora, który wywołał wojnę i od ośmiu dni eskaluje konflikt z Ukrainą.