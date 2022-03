Rosjanie odwołują się od decyzji FIFA! Za wszystko obwiniają Polaków

Wojna w Ukrainie wyraźnie odbija się na rosyjskim sporcie. Skoczkowie narciarscy nie mogą brać udziału w międzynarodowych zawodach tak jak biathloniści i przedstawiciele wielu innych dyscyplin. Podobny los spotkał reprezentację Rosji i tamtejsze kluby, ale z taką decyzją nie zgadzają się władze Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej.

Rosyjskie kluby i reprezentacja zawieszone. FIFA i UEFA podjęły pierwsze kroki

Początkowa powściągliwość sportowych federacji trwała krótko. Gdy kraje całe świata zaostrzały sankcję, przyszła kolej również na sport. FIFA i UEFA według opinii publicznej zbyt długo zwlekały z decyzją na temat rosyjskiej piłki. Ostatecznie obie organizacje zdecydowały o zawieszeniu reprezentacji Rosji i klubów z tego kraju.

Bez wątpienia przyczyniły się do tego działania PZPN. Początkowo nasza federacja w rozmowach z innymi bezpośrednimi rywalami Rosji w barażach, czyli z Czechami i Szwecją wydała oświadczenie o tym, że nie te związki nie wyrażają zgody na grę z Rosjanami na ich terenie, a chcą meczu na neutralnym gruncie. Na ostrzejszą reakcję Cezarego Kuleszy i naszych piłkarzy nie trzeba było długo czekać.

Prezes PZPN poinformował, że Polska nie zamierza przystąpić do meczu z Rosją i będzie namawiała do tego również pozostałe dwie federacje, które w krótkim odstępie czasu przyjęły to samo stanowisko. FIFA i UEFA ugięły się pod naciskami, ale niemal całe piłkarskie środowisko wspierało apel tych trzech krajów. Rosjanie mają zamiar jednak odwołać się od tych decyzji.

Między czołgiem a niebytem. Krychowiak utknął w Rosji. Jego sytuacja jest patowa

Rosyjski Związek Piłki Nożnej uważa, że jego prawa zostały "naruszone"

Rosjanie twierdzą, że decyzja światowej federacji została podjęta pod presją nałożoną m.in. przez PZPN. "RFU uważa, że FIFA i UEFA nie miały podstawy prawnej przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu rosyjskich drużyn. Naruszył podstawowe prawa RFU jako członka FIFA i UEFA, w tym prawo do udziału w zawodach. Ponadto decyzja o wycofaniu drużyny narodowej z kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2022 została podjęta pod presją bezpośrednich rywali w play-offach, co naruszyło zasadę sportu i zasady fair play" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Federacja od decyzji FIFA i UEFA odwoła się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Przez zbliżający się termin meczu z Polską, będą oni nalegać na przyśpieszoną procedurę rozpatrywania wniosku.

