Rosjanie zapłacili Niemcom, a dostali niespodziewany cios wart milion euro

Trwa wojna na Ukrainie rozpętana przez Władimira Putina. Rosyjskie siły bombardują ukraińskie miasta i wsie. W atakach na giną wojskowi i cywile. Sytuacja z każdym dniem staje się coraz bardziej dramatyczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kliczko walczył przez całe życie. "Teraz chwycił za broń i stanął do obrony Kijowa"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ustaje w apelach o pomoc. Przekonuje, że jego kraj potrzebuje nie tylko broni przeciwpancernej i przeciwlotniczej, ale też środków codziennego użytku dla milionów obywateli.

Niemiecka spółka DFL pomoże Ukrainie. Przekaże pieniądze z... Rosji

W odpowiedzi w pomoc Ukrainie angażują się kolejne organizacje i firmy. Konkretne działania podjęła spółka DFL (Niemiecka Liga Piłki Nożnej), zarządzająca prawami do Bundesligi. Na czwartkowym zebraniu podjęto kluczowe decyzje.

Los reprezentacji Polski przesądzony! "FIFA nie rozważa innego scenariusza"

W odpowiedzi na wojnę w Ukrainie postanowiono o przekazaniu miliona euro na pomoc humanitarną. Jak czytamy, pieniądze zostaną przekazane organizacjom działającym na rzecz narodu ukraińskiego.

Niemcy zastosowali przy tym sprytny wybieg. Cała darowizna będzie pochodziła ze środków, które z rosyjska MatchTV przeznaczyła na zakup praw do transmisji rozgrywek Bundesligi. Oznacza to, że do Ukraińców trafią... rosyjskie pieniądze.

Rosjanie poprosili VTB o odegranie hymnu. Absurdalny argument

Spółka DFL z symbolicznym gestem wobec Ukrainy

Nie można wykluczyć, że w tej sytuacji Rosjanie mogą zalegać z płatnościami. Jeśli do tego dojdzie, to DFL ma sięgnąć do własnych zasobów.

Niemiecka Liga Piłki Nożnej już wcześniej zaangażowała się ws. wojny na Ukrainie. Te działania przede wszystkim miały jednak charakter symboliczny. Oprócz potępienia rosyjskiego ataku na Ukrainę i zalecono minutę ciszy przed meczami Bundesligi i 2. Bundesligi w zeszły weekend. Sami zawodnicy przeprowadzili wiele własnych działań. Robert Lewandowski wystąpił ze specjalną opaską.

Już wiadomo, że podczas najbliższej serii spotkań, DFL w międzynarodowym sygnale telewizyjnym będzie wyświetlać logo Bundesligi i Bundesligi 2 w narodowych barwach Ukrainy.