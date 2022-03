Katie Mayer nie żyje. Miała 22-lata. Jej ciało znaleziono na terenie uniwersytetu

Niezwykle smutna wiadomość obiegła Stany Zjednoczone. Uniwersytet Stanforda poinformował, że w wieku 22-lat zmarła Katie Mayer. Młoda kobieta była bramkarką drużyny Stanford Cardinal. W ostatnich latach przyczyniła się do wielu sukcesów tejże drużyny.

Tajemnicza śmierć 22-letniej bramkarki. Katie Mayer znaleziona martwa na terenie Uniwersytetu

W 2019 roku Meyer była bohaterką meczu przeciwko drużynie Północnej Karoliny. W konkursie rzutów karnych zatrzymała dwa uderzenia rywalek i poprowadziła swoją drużynę do tytułu mistrzowskiego. Była wówczas kapitanem zespołu.

Na co dzień studiowała stosunki międzynarodowe oraz historię. Była na ostatnim roku studiów. Niestety we wtorek znaleziono ją martwą w domu na terenie uniwersyteckiego kampusu. Uniwersytet Stanforda potwierdził smutne wieści, jednak na razie nie ujawniono, jaka była przyczyna śmierci młodej sportsmenki.

"Jej przyjaciele opisują ją jako niezwykłego gracza zespołowego we wszystkim, co robiła. Od wyboru dyscypliny akademickiej, o której powiedziała: "zmieniła moje spojrzenie na świat i bardzo ważne wyzwania, które musimy wspólnie przezwyciężyć", po pasję, jaką wniosła do programu piłki nożnej kobiet Cardinal i ogólnie do sportu kobiecego" - przekazał w oświadczeniu Uniwersytet Stanforda.

"Nie ma słów, aby wyrazić głęboki smutek, jaki odczuwamy po odejściu Katie Meyer" - powiedział natomiast dyrektor sportowy Stanford Bernard Muir. "Katie była wybitną studentką-sportowcem i kochaną, pełną pasji przywódczynią. Cała nasza społeczność lekkoatletyczna jest załamana i będzie nam bardzo brakować Katie" - dodał.

