Gwiazda włoskiej piłki żałuje błędów młodości. "Mógłbym mieć Złotą Piłkę"

Razem 12-krotnie triumfowali w plebiscycie Złotej Piłki. Leo Messi ma na swoim koncie siedem trofeów, a Cristiano Ronaldo - pięć. Od ponad dekady spieramy się o to, który z nich jest lepszy i czy razem stanowią najlepszy piłkarski duet w historii piłki nożnej. Zawsze grali z wieloma świetnymi piłkarzami, jednak gdy przejmowali piłkę, każdy spodziewał się spektakularnego dryblingu, pięknego gola czy innego nieszablonowego zagrania.

Na swoich kontach mają wiele nagród drużynowych i indywidualnych. Do nich należy też wiele rekordów. Mało kto osiągnął tak wysoki poziom, jak oni. Większość raczej się tylko do niego zbliżała. Jednak zdaniem Mario Balotellego był on niezwykle blisko Messiego i Ronaldo. Dlaczego więc nie dołączył do tej dwójki? - Myślę, że moim największym błędem w karierze było odejście z Manchesteru City. Jeszcze po przejściu do AC Milan grałem dobrze przez półtora roku, ale potem miałem pewne problemy. Gdy jestem starszy, wiem, że nie powinienem wtedy zmieniać klubu - powiedział Balotelli w "The Athletic".

Mario Balotelli tak dobry jak Messi i Ronaldo? "Mógłbym zdobyć Złotą Piłkę"

Balotelli przyznał, że mimo wszystko nie zazdrości Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo. - Zmarnowałem kilka szans, aby być tam, gdzie Messi i Ronaldo. To się zdarza. Ale jestem w stu procentach pewien, że moja jakość jest na tym samym poziomie. Nie mogę powiedzieć, żebym teraz był tak dobry, jak oni. Bo ile Ronaldo zdobył Złotych Piłek? Pięć? Nie można porównywać się do Messiego i Ronaldo. Nikt nie może tego robić - usłyszeli dziennikarze.

Mario Balotelli w Manchesterze City występował w latach 2010-2013. Następnie przeszedł do AC Milan, w którym nie zagrzał miejsca zbyt długo. Napastnika odesłano na wypożyczenie do Liverpoolu, a potem grał w OGC Nice, Olympique Marsylia, Brescia Calcio i w końcu dla Adany Demirspor.

- W ciągu tych wszystkich lat Manchester City stawał się coraz lepszy i lepszy. Mogłem tu być, jak Sergio Aguero, przez wiele lat. Gdybym w tamtym czasie, miał takie samo podejście jak teraz, prawdopodobnie mógłbym zdobyć Złotą Piłkę. Jestem o tym przekonany. Ale kiedy dochodzisz do pewnego wieku, dojrzewasz - zakończył Balotelli.

Balotelli w swojej karierze zdobył Ligę Mistrzów (2010) z Interem Mediolan, mistrzostwo Anglii z Manchesterem City (2012) i trzykrotnie Włoch. Sięgał też po puchary krajowe w obu krajach. 31-latek to również król strzelców Euro 2012, które odbyło się na terenie Polski i Ukrainy.