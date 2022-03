Rosjanie donoszą: Grzegorz Krychowiak odchodzi

Grzegorz Krychowiak nie pozostaje bierny po tym, jak rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Reprezentant Polski przystąpił do konkretnych działań, by rozwiązać swoją umowę z FK Krasnodar. O szczegółach sprawy informują rosyjskie media.

- Krychowiak zamierza opuścić Krasnodar. 32-letni pomocnik rozmawia z klubem w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu - donosi portal "sports.ru".

Grzegorz Krychowiak będzie kolejny? Wielkie zmiany w Krasnodarze

W ekipie Krasnodaru doszło już do pierwszych ruchów kadrowych. W środę poinformowano o tym, że z klubem pożegnał się trener Daniel Farke oraz trzech jego asystentów. W tym przypadku umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Krychowiakowi z pomocą może przyjść zmiana przepisów transferowych. W tej sprawie FIFPro, czyli związek reprezentujący piłkarzy, zaapelował do FIFA. Według nowych wytycznych zawodnicy grający w Rosji i na Ukrainie mieliby możliwość anulowania swoich kontraktów i nie ponieśliby przy tym dodatkowych kosztów.

Krychowiak do Rosji trafił w 2018 roku. Wówczas związał się z Lokomotiwem Moskwa - najpierw na zasadzie wypożyczenia, potem Rosjanie zdecydowali wykupić się Polaka z PSG.

Pomocnik dla "Parowozów" grał do sierpnia 2021 roku. Wtedy zmienił barwy klubowe i dołączył do zespołu FK Krasnodar. Tam łącznie zanotował 15 spotkań. Zdobył w nich 5 goli i zanotował 2 asysty. Umowa Polaka z obecnym klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku.

Grzegorz Krychowiak z kolejnym gestem sprzeciwu

Krychowiak swój sprzeciw wobec rosyjskich działań wojennych na Ukrainie wyraził już wcześniej. Jako reprezentant Polski nie dał zgody na rozgrywanie meczu ze "Sborną" w barażach do mistrzostw świata. W mediach społecznościowych umieścił wpis przedstawiający stanowisko "Biało-Czerwonych" w tej sprawie.

Takie działanie przyniosło efekt. Rosjanie zostali zawieszeni przez FIFA i UEFA. Decyzja dotyczy zarówno poszczególnych klubów jak i narodowej reprezentacji na wszystkich szczeblach rozgrywek międzynarodowych.