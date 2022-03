"S**o, kiedy ty milczysz, zabijają cywilów" Mykołenko atakuje Dziubę

Reprezentujący od stycznia tego roku ekipę Evertonu Witalij Mykołenko zwrócił się na Instagramie do byłego już kapitana reprezentacji Rosji Artioma Dziuby. 22-latek w ostrych słowach zarzucił mu brak reakcji na to, co rosyjskie wojska od kilku dni robią w Ukrainie.

