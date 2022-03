Konoplanka ostro na temat inwazji na Ukrainę. "Niech Putin spier**** z naszego kraju"

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę, która pozbawiła już życia tysiące ludzi, w tym także cywilów. Na rozkaz Władimira Putina wojsko rosyjskie wywołało największy konflikt w Europie od czasów drugiej wojny światowej. W związku z heroiczną obroną Ukraińców, którzy bronią swojej ziemi, Rosjanie dopuszczają się coraz to bardziej obrzydliwych czynów, jak chociażby użycie bomby termobarycznej czy bombardowanie rakietami obiektów cywilnych.

Wojna na Ukrainie dotyka także bezpośrednio sport. Opinia publiczna domaga się wykluczenia rosyjskich sportowców z międzynarodowych rozgrywek. Na takie ruchy zdecydowały się już m.in. FIFA i UEFA, a FIVB pozbawiło Rosję praw do organizacji tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn.

Sami sportowcy również w ostrych słowach krytykują barbarzyński atak Rosjan i apelują o pokój. Szczególne słowa potępienia płyną z ust przedstawicieli Ukrainy, którzy mają w strefie wojny rodziny i przyjaciół. W poniedziałek swoje ostre stanowisko na ten temat wygłosił Jewhen Konoplanka. Nowy piłkarz Cracovii zadebiutował w ekstraklasie w przegranym spotkaniu z Bruk-Betem 1:2.

- Myślę tylko o wojnie. Nie mogę skupić się na niczym innym. Nic inne nie jest ważne. Na tę chwilę najważniejsze jest ocalenie życia, naszego państwa, naszego wojska, które walczy o nasz kraj. Umierają nasi żołnierze. Umierają nasze dzieci. Umierają nasze rodziny. A oni z jakiegoś powodu przyszli do naszego kraju. I pozwalają sobie na… - mówił Konoplanka łamiącym się głosem.

- Umierają dzieci! Nasi rodzice tam są! Rosjanie strzelają po naszych przedszkolach, szkołach, to jest przesada. Kiedy to wszystko się skończy? Dlaczego to wszystko się dzieje? Zelenski stawia proste pytanie: dlaczego ty to robisz? Nie ma żadnej odpowiedzi. Cały świat czeka. A on, Putin, cieszy się z widoku krwi na ulicach. Wiele chciałbym powiedzieć. Niech Putin spier**** z naszego kraju - zaapelował Ukrainiec.

Jewhen Konoplanka trafił do Cracovii w zimowym okienku transferowym. W karierze grał dla takich klubów jak Sevilla, Schalke, czy Dnipro. Ostatnio reprezentował barwy Szachtara Donieck, w którym rozegrał jednak w tym sezonie zaledwie dwa spotkania w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jest także 86-krotnym reprezentantem Ukrainy, w której zdobył 21 bramek.