Lewandowski zagrożony? Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta

Robert Lewandowski broni tytułu najlepszego strzelca w Europie zdobyty w zeszłym roku. Polak zakończył sezon 2020/21 z 41 bramkami w Bundeslidze. Dało mu to 82 punkty. Zgodnie z zasadami trafienia zawodników z najlepszych pięciu lig na świecie mnożone są razy dwa, natomiast w ligach z miejsc od szóstego do 21. współczynnik wynosi 1,5.

Obecnie Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców w Europie. Polak ma na swoim koncie 28 goli, co zgodnie z zasadami liczenia punktów, daje mu 56 pkt. Przed nim jeszcze 10 kolejek Bundesligi, a więc dziesięć meczów, w trakcie których będzie mógł poprawić ten wynik. Prognozy są obiecujące, bo Lewandowski strzela częściej niż przed rokiem. W poprzednim sezonie z kilku spotkań wykluczyła go kontuzja.

W ostatniej kolejce z Eintrachtem Frankfurt nie strzelił jednak ani jednego gola. Zrobił to natomiast Dusan Vlahović. Juventus mierzył się z Empoli i wygrał 3:2. Dwie bramki padły na konto Serba. To oznacza, że 22-latek ma w tym sezonie 20 trafień (40 pkt). Większość z nich zdobył jeszcze w czasie gry we Fiorentinie. W Juventusie trafiał trzykrotnie. Wynik ten pozwolił mu awansować na 3. miejsce w klasyfikacji. Taki sam wynik w wyścigu po Złoty But ma piłkarz grający w Bundeslidze, Patrick Schick (Bayer Leverkusen).

Jak wygląda klasyfikacja nagrody Złoty But? Poniżej TOP 10: