"To niezrozumiałe". Niemcy w szoku ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski zbliża się już powoli do końca kariery, ale to właśnie dopiero teraz znalazł się u jej szczytu. Polak zdobył dwa razy z rzędu nagrodę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na świecie i gdyby nie kontrowersyjna decyzja "France Football" miałby na swoim koncie zapewne także Złotą Piłkę.

W tym sezonie Polak znów zachwyca swoją postawą na boisku i jest w ścisłej czołówce strzelców w Europie. Lewandowski zdobył już 39 bramek w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. 28 z nich to trafienia w Bundeslidze, więc 33-latek ma spore szanse na poprawienie swojego rekordu bramek ligowych, który pobił w zeszłym sezonie.

Bayern nie rozpoczął jeszcze rozmów z Lewandowskim. "To niezrozumiałe"

Robert Lewandowski walczy jednak wciąż o jeszcze inny, ten najważniejszy rekord. Polak wciąż ma szanse na dokonanie czegoś, co do niedawna wydawało się niemożliwe, czyli zostania najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Do tego brakuje mu już tylko 61 trafień. Aby jednak tego dokonać, musiałby przedłużyć kontrakt z Bayernem, który wygasa w czerwcu 2023 roku. Problem w tym, że władze klubu wciąż nie rozpoczęły rozmów na ten temat.

Swoje oburzenie opieszałością władz Bayernu wyraził dziennikarz "Bilda" Tobias Altschaeffl. - Z mojego punktu widzenia jest to niezrozumiałe. Powinieneś dać mu sygnał. Powinieneś także pokazać, kto jest najważniejszym napastnikiem, jak ważny jest dla klubu - stwierdził Niemiec.

- Nie sądzę, aby podpisanie kontraktu z Haalandem było dobrym pomysłem, ponieważ byłby bardzo drogi i trzeba byłoby pozbyć się jednego ze swoich najlepszych graczy. Kiedy zobaczysz, ile meczów opuścił Haaland i w jakiej formie jest Lewandowski pomimo swojego wieku, to dla Bayernu lepiej byłoby go zatrzymać - dodał Altschaeffl.

Bayernowi rzeczywiście kończy się czas na prowadzenie negocjacji z Lewandowskim. Jeżeli nie dojdzie do szybkiego porozumienia, to już w kolejnym zimowym okienku transferowym Polak będzie mógł porozumieć się z innym klubem i odejść latem za darmo.