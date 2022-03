Trener reprezentanta Polski rzucił pracę. Nie chce wracać. "Początek exodusu"

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Państwa Zachodu nakładają kolejne sankcje na agresora. Dotyczy to również świata sportu. FIFA i UEFA podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich rosyjskich drużyn piłkarskich. FIVB zabrała Rosji organizację siatkarskiego mundialu, który miał odbyć się w tym roku. Coraz więcej związków sportowych z różnych krajów deklaruje, że nie zamierza rywalizować z Rosjanami.

Trener Lokomotiwu Moskwa rezygnuje. Nie chce pracować w Moskwie

Jak się okazuje, niektórzy nie chcą też kontynuować w Rosji swojej kariery. Media obiegła wiadomość, że z posady zrezygnował trener Lokomotiwu Moskwa – Markus Gisdol. Miał on odejść razem z całym sztabem szkoleniowym. "To może być początek masowego exodusu w rosyjskim futbolu" – skomentował to profil "Russian Football News" na Twitterze.

Jak swoją decyzję skomentował trener? "Dla mnie trenowanie piłki nożnej to najlepsza praca na świecie. Ale nie mogę realizować swojego powołania w kraju, którego przywódca jest odpowiedzialny za wojnę napastniczą w środku Europy. To nie jest zgodne z moimi wartościami, dlatego ze skutkiem natychmiastowym zrezygnowałem ze stanowiska trenera Lokomotiwu Moskwa. Nie mogę stać na boisku treningowym w Moskwie, trenować zawodników, żądać profesjonalizmu, kiedy w odległości kilku kilometrów wydawane są rozkazy, które przynoszą całemu ludowi wielkie cierpienie. To moja osobista decyzja i jestem o tym absolutnie przekonany" – powiedział Niemiec cytowany przez "Bild".

Lokomotiw Moskwa pod wodzą trenera Gisdola rozegrał 12 spotkań. Trzy razy wygrał, tyle samo razy zremisował i poniósł sześć porażek. Gisdol był trenerem Lokomotiwu od października 2021 roku. Aktualnie Lokomotiw jest na siódmym miejscu w Premier Lidze. Zawodnikiem Lokomotiwu jest Maciej Rybus.