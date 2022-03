Michniewicz ujawnił, kto pomógł rozpracowywać Rosję. "Ukryte członkostwo"

Po kilkudziesięciu godzinach naporu z wielu stron FIFA i UEFA podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich rosyjskich drużyn piłkarskich. Zakaz udziału dotyczy wszystkich rozgrywek organizowanych przez obie organizacje. Oznacza to, że reprezentacja Rosji nie zagra na tegorocznych mistrzostwach świata, a rosyjskie kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów.

W związku z poniedziałkową decyzją FIFA reprezentacja Polski nie zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wszystko wskazuje na to, że nasza kadra awansuje bezpośrednio do finału, w którym zmierzy się ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy. Oznacza to, że diametralnie zmienią się plany nowego selekcjonera Czesława Michniewicza, który intensywnie pracował nad planem na mecz z Rosją.

Michniewicz ze wtorek zaskoczył opinię publiczną zamieszczając na swoim profilu na Twitterze wyjątkowe podziękowania. Były one skierowane do nieoficjalnego członka sztabu, którym okazała się być znana użytkowniczka Twittera i ekspertka od ligi rosyjskiej - Katarzyna Lewandowska.

- Akcja "Rosja" zakończona. Chciałbym bardzo podziękować Kasi za olbrzymie zaangażowanie i "ukryte członkostwo" w sztabie reprezentacji. Twoja wiedza była dla nas bezcenna. Kasia pomagała mi także w meczach reprezentacji U21 z Rosją i Legii ze Spartakiem - napisał selekcjoner.

Rosjanie natomiast wyrazili już swoje oburzenie decyzją FIFA i zapowiedzieli już odwołanie się od niej do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu. Wydaje się jednak, że ten ruch nic nie zmieni w sytuacji kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Finał baraży z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się 27 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.