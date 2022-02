Selekcjoner Rosjan reaguje na decyzję FIFA. "Słowa tego nie opiszą"

FIFA podjęła decyzję o wykluczeniu reprezentacji Rosji z międzynarodowych rozgrywek, przez co jej mecz z biało-czerwonymi w barażach do mistrzostw świata nie dojdzie do skutku. Do sprawy odniósł się selekcjoner "Sbornej" Walerij Karpin, który nie zgodził się z wydanym werdyktem.

