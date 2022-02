"Presja jednak działa". FIFA zawstydziła się swojego postępowanie ws. rosyjskiej inwazji

Władze PZPN-u jednoznacznie określiły swoje stanowisko wobec barażowego meczu z Rosją w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Związek stanowczo odrzucił możliwość rywalizowania z reprezentacją kraju, który jest odpowiedzialny za brutalną agresję wobec Ukrainy. W kolejnych godzinach to samo zrobiły Szwecja, Albania, Anglia czy Szwajcaria.

Mamy to! Jeszcze nieoficjalnie! FIFA wyrzuca Rosję z piłki nożnej

Rosja coraz bliżej wykluczenia z międzynarodowej piłki nożnej

Informację o możliwej zmiany decyzji w sprawie reprezentacji Rosji przekazał dziennikarz Reutersa Simon Evans. Jego zdaniem drużyny z tego kraju mogą zostać zawieszone w międzynarodowych imprezach piłkarskich aż do odwołania. Międzynarodowa Federacja Piłkarska ma prowadzić zaawansowane rozmowy w tej sprawie.

Jeśli tak faktycznie by się stało, będzie to między innymi oznaczało, że Rosja nie będzie mogła zagrać w barażach o udział w tegorocznych mistrzostwach świata. 24 marca kraj ten miał zagrać z Polską. Już wcześniej jednak biało-czerwoni zapowiedzieli, że nie zamierzają grać przeciwko Rosjanom, niezależnie od tego, pod jaką nazwą będą przystępować do rozgrywek.

Mnóstwo komentarzy jeszcze przed decyzją FIFY

Pojawienie się informacji o możliwe zmiany decyzji przez FIFA spotkało się z mnóstwem komentarzy wśród internautów. "28 lutego 1996: Rosja została przyjęta do Rady Europy. 28 lutego 2022: Rosja wyrzucona przez FIFĘ z międzynarodowego futbolu (?). #FIFA, dziś jest dobry dzień na decyzje" - napisał Cezary Kawecki.

"Social media mają pewnie mnóstwo wad, mnóstwo się tu traci czasu na bezsensowne wojenki, ale w ważnych chwilach potrafią być potężnym źródłem wywierania presji. Kilkanaście lat temu taka FIFA mogłaby mieć w poważaniu co kto sobie sądzi. Teraz w końcu musiała ulec" - skomentował Maciej Łuczak.

ISF pokazała FIFA, jak należy postępować z Rosją. Wyrzuciła mistrzów świata

"Wreszcie! FIFA ma dziś ogłosić, że zawiesza wszystkie rosyjskie zespoły z międzynarodowej piłki. Presja jednak działa!" - dodał Karol Górka. "O 19 wykluczą reprezentację i rosyjskie kluby z UEFA. Mówię Wam. Jeśli nie, to rozwiążą się sami" - podsumował Michał Kołodziejczyk.