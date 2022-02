Zaskakująca pewność siebie Niemczyckiego. "Jestem lepszy niż Bułka, Grabara i Majecki"

Kariera Karola Niemczyckiego w ostatnim czasie nabrała rozpędu. 19-latek w ubiegłym sezonie dość niespodziewanie wskoczył do pierwszej drużyny Cracovii i obronił się bardzo dobrymi występami. Michał Probierz wstawił go do bramki nieco z przymusu, ponieważ w przepełnionej obcokrajowcami kadrze miał problem ze znalezieniem młodzieżowca. Okazało się jednak, że był to bardzo dobry ruch.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Przeciętne oceny Zielińskiego po meczu Napoli. "Rozpłynął się w powietrzu"

Niemczycki nie ma wątpliwości ws. Michniewicza. "To jeden z najlepszych trenerów"

Na początku tego sezonu jednak równie niespodziewanie został zmieniony przez Lukasa Hrosso i stracił miejsce w składzie. Sytuacja utrzymywała się przez niemal całą rundę jesienną, do czasu aż Probierz nie został zwolniony. Zastąpił go Jacek Zieliński, który od razu przywrócił Niemczyckiego do pierwszego składu. Od tamtej pory młody bramkarz znów prezentuje się bardzo dobrze.

Pomimo zaledwie 19-lat Niemczycki ma już 43 rozegrane spotkania w seniorskiej piłce. Jak sam podkreśla, do 100 chciałby dobić w wieku 23 lat. - Licząc razem ze sparingami to się wyrobię, bez sparingów będzie ciężko, zabraknie mi chyba 10-15 do końca sezonu. Ten cel zawsze miałem z tyłu głowy przy wyborach klubów. Chciałem iść tam, gdzie będę mógł grać i się rozwijać. To był cel krótkoterminowy, a te 10-15 meczów odrobię w kolejnych latach. Licznik będzie się nabijał - młody bramkarz w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Niemczycki zabrał także głos na temat reprezentacji Polski, do której został już powołany za kadencji Paulo Sousy. Przyznał, że bardzo ceni Czesława Michniewicza, z którym zna się z młodzieżówki.

- To jeden z najlepszych trenerów, jakich spotkałem pod względem merytorycznego przygotowania do meczu. Od mojego pierwszego zgrupowania na U21 widać było, że u trenera Michniewicza przywiązanie do taktyki, do detali, do tego jak piłkarze poruszają się na boisku, jest na najwyższym poziomie. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, każdy wiedział gdzie się przesuwać, gdzie być, zawodnicy rywala byli rozłożeni na czynniki pierwsze. Pod tym względem jest to świetny trener na poziomie europejskim. Może on pomóc tej reprezentacji szczególnie pod jeden, decydujący mecz - powiedział Niemczycki.

Kolejna reprezentacja nie chce grać z Rosją. "Żadnych meczów, na żadnym poziomie"

Bramkarz Cracovii został także zapytany o najlepszego bramkarza z rocznika 1999, z którego są oprócz niego także m.in. Kamil Grabara, Marcin Bułka, czy Radosław Majecki. Odpowiedź była dość zaskakująca. - Niemczycki. Niedługo wszyscy się przekonają - zapewnił 19-latek.