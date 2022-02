Piłkarze Szachtara i Dynama wreszcie opuścili Kijów. Specjalny film [WIDEO]

Wiadomości dobiegające z Ukrainy nadal napawają ogromnym niepokojem ludzi na całym świecie. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się wszyscy przebywający na Ukrainie. Problemy mają również osoby którzy na nie są obywatelami ukraińskimi, w tym sportowcy.

Kilka dni temu media obiegł apel brazylijskich piłkarzy występujących w zespołach Dynama Kijów i Szachtara Donieck. Zebrali się oni w kijowskim hotelu i nagrali specjalny film.

- Sytuacja jest rozpaczliwa. Są tu nasze dzieci, są nasze żony. Proszę o udostępnienie tego wideo, by dotarło do rządu. Granice są zamknięte, banki nieczynne. Nie ma paliwa, będzie brakowało żywności, nie będzie pieniędzy. Zebraliśmy się w oczekiwaniu na plan wyjazdu z Ukrainy - mówi na nagraniu piłkarz Szachtara Marlon Santos, które możesz obejrzeć TUTAJ.

- Czujemy się opuszczeni. Nie wiemy, co robić. Wieści do nas nie docierają, za wyjątkiem tych z Brazylii. Wyjechaliśmy z ubraniami. Nie wiemy, jak mamy rozwiązać ten problem - powiedziała jednak z partnerek piłkarzy.

Piłkarze wraz z rodzinami zeszli do bunkra jednego z kijowskich hoteli. W piątek informowaliśmy, że w rozmowie z brazylijską telewizją Marlon opowiedział o warunkach, jakie panują w miejscu jego pobytu. Jego relacja była bardzo niepokojąca. - Jesteśmy w hotelu, wewnątrz bunkra. Jest tylko jedna łazienka, kilka łóżek, mało jedzenia. Mojemu synowi i dzieciom innych piłkarzy zaczyna brakować mleka i pieluch. Rosyjskie wojsko się zbliża. Napięcie jest duże. Są tu małe dzieci, ludzie starsi. Jedzenie to sprawa, która zaczyna przyprawiać o ból głowy. To jest smutne, ale muszę to powiedzieć. Junior Moraes musiał wyjść na ulicę, żeby znaleźć otwarty supermarket i znaleźć jedzenie. Musimy stawiać swoje życia na szali. Dzięki Bogu, udało mu się wrócić – opowiadał piłkarz. Dodał, że zgromadzeni w bunkrze ludzie próbują uzyskać jakąkolwiek pomoc od ambasad swoich krajów. Apelował również do brazylijskiej ambasady o pomoc w ewakuacji lub o wskazówki, co ukrywający się powinni teraz zrobić.

Brazylijscy piłkarze i ich rodziny ewakuowani. "Brakuje słów"

Wygląda na to, że ta sprawa znajdzie szczęśliwy finał. W mediach społecznościowych Marlon Santos poinformował, że wszyscy, którzy ukrywali się w bunkrze, doczekali się ewakuacji. "Ambasada Brazylii zorganizowała nam pociąg. Eskortę na dworzec zapewniła UEFA wraz z Ukraińską Federacją Piłki Nożnej. Dziękuję wam wszystkim. Brakuje słów! Teraz wszyscy jedziemy pociągiem do Czerniowiec, miasta na zachodniej Ukrainie, 535 km od Kijowa, w pobliżu granicy z Rumunią i Mołdawią. Módlcie się dalej za nami" – napisał piłkarz na Instagramie, publikując film z rodziną, który możesz obejrzeć TUTAJ.

