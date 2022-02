Abramowicz wycofuje się z kierowania Chelsea! Jest oświadczenie oligarchy

- Podczas mojej prawie 20-letniej obecności w Chelsea FC zawsze postrzegałem swoją rolę jako opiekuna klubu, którego zadaniem jest dbanie o to, abyśmy odnosili tak wielkie sukcesy, jak tylko możemy. (...) Zawsze podejmowałem decyzje mając na uwadze dobro klubu. Pozostaję przywiązany do tych wartości. Dlatego dziś powierzam fundacji charytatywnej Chelsea zarządzanie i opiekę nad Chelsea FC - napisał w specjalnym oświadczeniu Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha.

Oznacza to, że rosyjski właściciel Chelsea wycofuje się z kierowania londyńskim klubem. Choć warto zauważyć, że jest to bardziej jedynie gest PR-owy, a nie realne działanie. Od kilku lat Abramowicz nie był już mocno zaangażowany w kierowanie klubem, choć jest jego właścicielem.

Właściciel klubu z Londynu od 2018 roku nie posiada wizy pierwszej rangi dla inwestorów, uprawniającej go do stałego zamieszkania i prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii. Stracił ją wskutek nałożenia przez ówczesną premier Theresę May sankcji na Rosję i wydaleniu 23 dyplomatów, co było reakcją na otrucie rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki w Salisbury.

Abramowicz będzie musiał sprzedać klub?

Z powodu ataku Rosji na Ukrainę, państwa na całym świecie decydują się nakładać kolejne sankcje na Rosjan. Według informacji "Bloomberga" Roman Abramowicz nie jest na liście pierwszych osób, którzy mogą zostać ukarani. Potencjalni kupcy Chelsea mogą jednak zacierać ręce, bo być może Abramowicz jednak zostanie ukarany i będzie zmuszony sprzedać angielski klub. Podobno jest duże zainteresowanie zwłaszcza inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, którzy uważają Chelsea za jedną z najbardziej atrakcyjnych marek na świecie. Nie chcą jednak zdradzać swoich personaliów. Według "Bloomberga" w lutym do Chelsea wpłynęła już jedna oferta kupna.

Angielski klub nie chce komentować sprawy, podobnie jak rzecznik Romana Abramowicza. Audytor KPMG wycenia Chelsea na około 1,9 miliarda euro. Jakiekolwiek przejęcie klubu byłoby jedną z największych takich transakcji w historii. W 2003 roku Abramowicz kupił "The Blues" za "tylko" 190 milionów euro.

Chelsea po 26. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w Premier League. Ma jednak aż trzynaście punktów straty do prowadzącego Manchesteru City, ale jeden mecz rozegrany mniej. W niedzielę o godz. 17.30 Chelsea w finale Pucharu Ligi Angielskiej zmierzy się z Liverpoolem.

