Pavel Nedved oburzony brakiem reakcji Czechów. "Nie mam pojęcia"

Wciąż trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W nocy z piątku na sobotę trwały zaciekłe walki na przedmieściach Kijowa. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko relacjonował, że ataki Rosjan zostały odparte, a ukraińskie wojska wyszły z opresji obronną ręką. Polska i szwedzka federacja postanowiły ogłosić, że nie zamierzają grać przeciwko Rosji w marcowych barażach. "Reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja" - napisał prezes Cezary Kulesza na Twitterze.

Pavel Nedved nawołuje Czechów do reakcji ws. baraży na mundial. "Oczekuję"

Pavel Nedved postanowił zabrać głos w sprawie marcowych baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wiceprezydent Juventusu pochwalił Polskę i Szwecję za szybką reakcję i wyraził niezadowolenie z działań Czechów. - Polska i Szwecja wyraziły się słusznie. Oczekuję, że i mój kraj poczyni takie same kroki. Nie mam pojęcia, czemu jeszcze się tak nie zachowali. Nie wiem, co o tym w ogóle myślą - powiedział Nedved.

W sobotni poranek Wojciech Szczęsny w emocjonalnym wpisie przekazał, że nie zamierza wystąpić w meczu z Rosją, a to samo stanowisko zabrali wszyscy reprezentanci Polski we wspólnym oświadczeniu. - Rozmawialiśmy dużo o tej sytuacji z Wojtkiem. W pełni podzielam jego stanowisko i doskonale go rozumiem. Trener Allegri zapytał go, czy na pewno czuje się gotowy do gry i może się skupić na piłce - dodał wiceprezydent Juventusu przed meczem z Empoli.

Paweł Wołosik z "Przeglądu Sportowego" poinformował o efektach rozmowy Cezarego Kuleszy z Czechami. Te wiadomości na pewno nie ucieszą Pavla Nedveda. "Prezes Kulesza po półgodzinnej rozmowie z prezesem czeskiej federacji piłkarskiej, na którą wcześniej naciskał rząd i ministerstwo. Nie ma dobrych wieści. Czesi na razie nie chcą poprzeć decyzji Polski i Szwecji o bojkocie ewentualnego barażowego meczu z Rosją" - napisał Wołosik.