Jest kraj w Europie, który chce gościć mecze Rosji: Będziemy dobrymi gospodarzami

Po tym, jak w czwartek w godzinach porannych Rosja zaatakowała Ukrainę, UEFA szybko podjęła decyzje dotyczące przyszłości obu reprezentacji narodowych. Rosja i Ukraina nie będą mogły rozgrywać meczów na własnym terenie. Wszystko spotkania z udziałem zespołów z tych krajów mają się odbywać na neutralnym terenie.

Kulesza tłumaczy swoją decyzję. "Jedno państwo bestialsko napada drugie"

Polska zaoferowała pomoc Ukrainie

Na tym jednak sankcje, jakie UEFA nałożyła na Rosję się nie kończą. Już teraz wiadomo, że finał tegorocznej edycji Ligi Mistrzów nie odbędzie się na stadionie w Sankt Petersburgu. Podjęto decyzję o przeniesieniu lokalizacji tego spotkania do Paryża.

Pomoc ukraińskiej reprezentacji zadeklarowali minister sportu Kamil Bortniczuk i prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Zaproponowali, aby reprezentacja Ukrainy i tamtejsze kluby rozgrywały swoje domowe mecze na polskich stadionach. Ukraińska strona przyjęła tę propozycję.

Serbia chętnie ugości rosyjskie drużyny

Okazuje się, że nie tylko reprezentacja Ukrainy będzie mogła rozgrywać domowe mecze na obcym terenie. Rosyjskie drużyny otrzymały propozycję od prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia, który zaprosił je do swojego kraju. Co jednak ciekawe, propozycja dotyczyła również pozostałych zespołów sportowych.

- Otrzymałem wiadomość o zainteresowaniu rosyjskich klubów rozgrywaniem u nas spotkań, ponieważ sporo zespołów nie chce jechać do Moskwy, Petersburga, Nowogrodu Wielkiego, Jekaterynburga czy Krasnodaru. Nie wiem, czyja to inicjatywa, UEFA, FIBA czy ULEB, nie mam pojęcia. Jeśli wszyscy wyrażą na to zgodę, to będziemy dobrymi gospodarzami. Jeśli tylko możemy pomóc uporać się z tym kłopotem, nie mamy problemu z przyjęciem klubów. Zagwarantujemy bezpieczeństwo wszystkim, zarówno formalnym gospodarzom, jak i gościom. Serbia zawsze była dobrym gospodarzem - powiedział.

Polacy już wygrali. Decyzja ws. barażu z Rosją przejdzie do historii. Szacunek dla kadry

Na 24 marca zaplanowano spotkanie pomiędzy Rosją i Polską w barażach do mundialu. Nie wiadomo jednak, czy spotkanie to w ogóle dojdzie do skutku. Najpierw PZPN, a następnie sami piłkarze opublikowali oświadczenia, w których kategorycznie odrzucili możliwość rywalizowania z tą reprezentacją.