Dramatyczna relacja z bunkra piłkarza Szachtara. "Brakuje jedzenia, mleka, pieluch dla dzieci"

W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek rano rozpoczęła się natomiast rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Ostrzelane zostały punkty militarne na terenie całego kraju. Aktualnie toczą się ciężkie walki o Kijów, stolicę Ukrainy.

Wiadomości dobiegające z Ukrainy napawają ogromnym niepokojem ludzi na całym świecie. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się sportowcy, którzy nie są obywatelami ukraińskimi. O pomoc dwa dni temu prosili m.in. brazylijscy piłkarze występujący w zespołach Dynama Kijów i Szachtara Donieck. Zebrali się oni w kijowskim hotelu i nagrali specjalny film.

Jeden z nich, Marlon, zawodnik Szachtara w rozmowie z brazylijską telewizją "Selecao Sportv" opowiedział o warunkach, w jakich żyje on, jego koledzy z zespołu, ich rodziny i inne osoby chroniące się w bunkrze jednego z hoteli.

- Jesteśmy w hotelu, wewnątrz bunkra. Jest tylko jedna łazienka, kilka łóżek, mało jedzenia. Mojemu synowi i dzieciom innych piłkarzy zaczyna brakować mleka i pieluch. Rosyjskie wojsko się zbliża. Napięcie jest duże. Są tu małe dzieci, ludzie starsi – zaczął Marlon.

Brazylijczyk przyznał, że sytuacja jest trudna. Brakuje podstawowych produktów, na dodatek w każdej chwili mogą pojawić się rosyjscy żołnierze. - Jedzenie to sprawa, która zaczyna przyprawiać o ból głowy. Musimy stawiać swoje życia na szali, bo w każdym momencie mogą tu wejść Rosjanie. Dzisiaj zjedliśmy kawałek kurczaka, sałatkę i warzywa. Wczoraj jedliśmy makaron, mięso, rybę. Dzisiaj już nie. Tendencja jest taka, że w ciągu dwóch, trzech dni brakuje pożywienia. Potrzebujemy pieluszek i mleka dla noworodków. Mówimy o trzymiesięcznych dzieciach. To jest smutne, ale muszę to powiedzieć. Junior Moraes musiał wyjść na ulicę, żeby znaleźć otwarty supermarket i znaleźć jedzenie. Sytuacja jest bolesna. Udało mu się to znaleźć i dzięki Bogu wrócił bezpiecznie. On ma obywatelstwo brazylijskie i ukraińskie i stara się nas stąd wydostać. To delikatna sprawa. Mam nadzieję, że Brazylijczycy również będą mogli wrócić do domu – opowiadał.

Piłkarze Szachtara i inni obywatele innych krajów niż Ukraina cały czas szukają sposobu na wyjazd z kraju objętego wojną. - Chcemy znaleźć sposób, żeby opuścić kraj, ale w sposób bezpieczny. Albo autobusami, albo samolotem, gdyby było zawieszenie broni. Próbujemy skontaktować się z ambasadą każdego dnia. Nie wiemy, co robić. Ale staramy się przyjąć właściwą postawę. W tej chwili mamy niejasne informacje. Wy macie w Brazylii przyjaciół, którzy je wam przekazują ale tutaj jest zupełnie inna rzeczywistość. Ludzie nie rozumieją często naszej sytuacji. To trudny moment. Jest nerwowo. Są z nami obywatele innych państw. Wszyscy starają się skontaktować z ambasadami, żeby w jakiś sposób im pomogły. Nie mamy żadnej ochrony – relacjonował. Ukrywające się osoby przygotowują flagi swoich państw i znaki Czerwonego Krzyża na wypadek, gdyby udało się im zorganizować transport z Ukrainy.

Na koniec piłkarz zaapelował do ambasady brazylijskiej, aby przekazała instrukcje, co ukrywający się mają robić. Dodatkowo zdradził, że otrzymuje nieprzyjemne wiadomości w social mediach. - Moja żona otrzymuje agresywne wiadomości. Pisze się nam, że nas ostrzegano. Nie, nie ostrzegano nas. Chcieliśmy wrócić do Brazylii, ale klub przekazał, że wszystko jest w porządku, a okazało się dokładnie na odwrót – powiedział.

