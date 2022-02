UEFA podjęła decyzję ws. barażu Rosja - Polska. Skandaliczną

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W czwartkowy wieczór prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji, w związku z czym mężczyźni w wieku 18-60 lat mają zakaz opuszczania kraju.

Z początku UEFA nazwała rosyjską inwazję "rozwojem sytuacji między Rosją a Ukrainą", co spotkało się z ogromną falą krytyki. Później europejska federacja wyraziła zaniepokojenie inwazją wojskową na Ukrainę i zapowiedziała podjęcie wiążących decyzji, które poprze Komitet Wykonawczy UEFA. Wojna na linii Rosja - Ukraina ma wpływ także na sport, m.in. na baraże o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Oficjalnie: Baraż Rosja - Polska nie zostanie rozegrany w Moskwie. Ale mecz ma zostać rozegrany

Za nami nadzwyczajne spotkanie UEFA. Tamtejszy Komitet Wykonawczy zdecydował, że rosyjskie i ukraińskie kluby oraz ich reprezentacje będą grały w "domowych meczach" pod egidą UEFA na neutralnym terenie do odwołania. To zatem oznacza, że mecz Rosji z Polską w ramach marcowych baraży nie odbędzie się w Moskwie, ale też Rosjanie nie zostali wykluczeni z walki o mundial, który odbędzie się pod koniec 2022 roku w Katarze. Tym samym UEFA jasno daje do zrozumienia, że nie zareaguje stanowczo na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Tę decyzję UEFA można wprost uznać za skandaliczną. W czwartek FIFA zdecydowała się zawiesić Kenię i Zimbabwe za "ingerencję osób trzecich", a konkretniej polityków w działalność federacji piłkarskich. Tym samym światowa federacja piłkarska dała do zrozumienia, że w takich sytuacjach są równi i równiejsi.

W czwartek PZPN wraz ze Szwecją oraz Czechami wydał komunikat, w którym oznajmił, że żadna z reprezentacji nie zamierza grać w Rosji. "Sygnatariusze niniejszego apelu nie biorą pod uwagę wyjazdu do Rosji i rozgrywania tam meczów piłkarskich. Militarna eskalacja, którą obserwujemy, wiąże się z poważnymi konsekwencjami oraz znaczącym obniżeniem poziomu bezpieczeństwa dla naszych reprezentacji" - czytamy. Okazuje się, że Polacy chcieli tam zawrzeć zdanie o potępieniu agresji, ale za łagodniejszą wersją opowiedzieli się Szwedzi, co potwierdził Cezary Kulesza.

Gdzie zatem zostanie rozegrany baraż? Prezes PZPN przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że jest gotów zorganizować mecz w Polsce. - Pod kątem organizacyjnym jesteśmy gotowi zagrać ten mecz u siebie. Ale nie nastawiałbym się na takie rozwiązanie - przekazał Kulesza.