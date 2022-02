Prezes FIFA zapytany o Putina. Zamilkł. Wcześniej dostał od niego Order Przyjaźni

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały już cały teren państwa ukraińskiego. Konflikt wciąż trwa, a w czwartkowy wieczór prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wojenny. Sprawa inwazji Rosji na Ukrainę może mieć spore konsekwencje w świecie sportu.

Prezes FIFA nie odpowiada na pytania o Władimira Putina. W 2019 roku został przez niego odznaczony

W trakcie czwartkowej wideokonferencji Gianni Infantino otrzymał pytanie o Władimira Putina. Rob Harris z "Associated Press" zapytał prezesa FIFA o to, czy zachowa Order Przyjaźni, który otrzymał od Putina, ale też czy żałuje, że tak często go chwalił, mimo że konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą trwa od 2014 roku. Infantino zamilkł, a potem uciekał od konkretnej odpowiedzi. - Dziś moje myśli są ze wszystkimi osobami, które są dotknięte tym konfliktem. Wierzę w to, że sport łączy ludzi. Piłka nożna to także sport dla ludzi - powiedział prezes FIFA.

23 maja 2019 roku Gianni Infantino otrzymał Order Przyjaźni z rąk Władimira Putina w ramach wdzięczności za możliwość organizacji mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji. Infantino wówczas określił rosyjski mundial "najlepszym w historii". Jak Szwajcar odpowiedział na pytania dot. marcowych baraży? - Należy monitorować sytuację. Aktualizacje zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie - stwierdził. Jednocześnie Infantino zawiesił Kenię oraz Zimbabwe za ingerencje polityków w działanie federacji piłkarskiej.

W piątek UEFA ogłosi decyzje podjęte przez Komitet Wykonawczy. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie podjęta jakakolwiek wiążąca decyzja ws. barażu el. MŚ 2022 pomiędzy Rosją a Polską, natomiast federacja ma przenieść finał Ligi Mistrzów poza Rosję. Pierwotnie miał on się odbyć 28 maja w Sankt Petersburgu.