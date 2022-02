Piłkarze Napoli i Barcelony wyszli z przesłaniem. UEFA ocenzurowała baner

Czwartkowe wydarzenia na Ukrainie wstrząsnęły całym światem. Agresja ze strony Rosji i naloty na strategiczne punkty na mapie Ukrainy doprowadziły do zapowiedzi wielu państw o nałożeniu sankcji i wyciągnięciu daleko idących wniosków. Skala zniszczeń już teraz jest olbrzymia, a co najgorsze, trudno przewidzieć dalsze działania Rosjan.

UEFA ocenzurowała baner piłkarzy

Podobnie jak w wielu innych przypadkach, piłkarski świat również zwrócił uwagę na problem. Przed rozpoczęciem rewanżowego meczu pomiędzy Napoli i FC Barceloną w 1/16 finału Ligi Europy zawodnicy obu zespołów ustawili się w jednym rzędzie i przedstawili baner z napisem "STOP WAR". Przekaz był jasny i klarowny.

Problem polegał jednak na tym, że telewidzowie nie mieli okazji obejrzeć baneru. Podczas gdy piłkarze obu drużyn pokazywali napis, na ekranach pojawił się skład, w jakim to spotkanie rozpoczynało Napoli. Obraz wrócił na boisko dopiero w momencie, gdy zawodnicy zaczęli zwijać przygotowany baner.

UEFA podjęła więc decyzję o ocenzurowaniu napisu odnoszącego się do sytuacji w Ukrainie. Zdjęcia przedstawiające baner pojawiły się jednak w sieci. Zostały wykonane przez kibiców, którzy siedzieli na trybunach i jako jedyni mieli możliwość obejrzenia przesłania piłkarzy.

Rosyjscy sędziowie nie stanęli przy banerze

Szczególnie wymowne było również zachowanie sędziów. Jakub Kręcidło opublikował na Twitterze zdjęcie, na którym widać, że trójka sędziowska nie stanęła wraz z piłkarzami - ustawiła się kilka metrów za nimi. Mecz Napoli z Barceloną poprowadziło trzech sędziów z Rosji - Siergiej Karasiow, Igor Demeshko i Aleksiej Lunev.

Decyzja realizatora może dziwić, bo to jedyny obrazek związany z sytuacją na Ukrainie, którego nie pokazano. Kilkadziesiąt minut wcześniej zakończyło się spotkanie Olympiakosu Pireus z Atalantą Bergamo (0:3), w trakcie którego Rusłan Malinowski po strzeleniu gola pokazał się w koszulce z napisem "Nie dla wojny na Ukrainie". Na podobną formę wsparcia zdecydowali się także piłkarze Slavii Praga. "Jesteśmy z Ukrainą" - mogliśmy przeczytać na ich trykotach.

Ostatecznie FC Barcelona wygrała z Napoli 4:2 i po remisie 1:1 awansowała do kolejnej rundy Ligi Europy. Bramki dla gospodarzy strzelali Lorenzo Insigne i Matteo Politano, zaś dla gości Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique i Pierre-Emerick Aubameyang. Piotr Zieliński przebywał na murawie do 73. minuty. Relacja z meczu do przeczytania TUTAJ.

Wyniki meczów 1/16 finału Ligi Europy

Dinamo Zagrzeb 1:0 Sevilla (pierwszy mecz 1:3)

Lazio 2:2 FC Porto (pierwszy mecz 1:2)

Olympiakos 0:3 Atalanta (pierwszy mecz 1:2)

Real Sociedad 1:3 RB Lipsk (pierwszy mecz 2:2)

Real Betis 0:0 Zenit Sankt Petersburg (pierwszy mecz 3:2)

Braga 2:0 Sheriff Tyraspol (dogrywka)

Napoli 2:4 FC Barcelona (pierwszy mecz 1:1)

Rangers 2:2 Borussia Dortmund (pierwszy mecz 4:2)