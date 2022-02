Oburzenie po oświadczeniu PZPN ws. meczu z Rosją. "Co to ma być?!", "Żenujące"

Za miesiąc odbędą się spotkania barażowe o udział w tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. W ścieżce B znalazły się Polska i Rosja, które miały ze sobą zagrać w półfinale, a także Szwecja i Czechy tworzące drugą z par. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę przedstawiciele trzech federacji wykluczyli możliwość rozegrania tam spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót do reprezentacji Polski. Największy beneficjent odejścia Sousy

"Reinkarnacja Hitlera. Ma bardziej ambitne plany". Ostrzeżenie przed Putinem

Wspólnie oświadczenie trzech federacji

Pierwszy półfinałowy mecz, w którym Polska miała zagrać na Stadionie Łużniki w Moskwie z Rosją zaplanowano na 24 marca na godzinę 18:00. Tego samego dnia o godzinie 20:45 Szwecja zagra z Czechami. Zwycięzcy obu tych par zagrają ze sobą w finale, którego stawką będzie gra na mundialu.

Treść komunikatu zamieszczonego przez PZPN w mediach społecznościowych wywołała mnóstwo komentarzy. Szczególnie na Twitterze pojawiło się wiele opinii, w których internauci zarzucali zbyt wyraźną dyplomację i brak wskazania na kluczowych według nich postulat, jakim byłaby odmowa grania meczu z reprezentacją Rosji.

"Zatkało mnie"

"To są jakieś jaja. Cały dzień musiał minąć, żebyście doszli do wniosku, że w sumie można z nimi meczyk zagrać, ale nie u nich? No hit" - skomentował oświadczenie Jakub Śliwa. "Dlaczego nie wykluczenie Rosji z rozgrywek?! Co to ma być?!" - dodał użytkownik o pseudonimie Alex_Legia.

"Żenujące. To nie jest konflikt dwóch państw, ale barbarzyńska agresja na wolny kraj. Zamiast szukać neutralnego terenu, domagajcie się wyrzucenia ruskich z FIFA i UEFA. Konieczne są najdalej idące żądania" - ostro skomentował Marek Pyza. "Jak dla mnie to te trzy federacje powinny wystosować oświadczenie, że chcecie usunięcia Rosji z rozgrywek" - napisał użytkownik MM.

Domagają się odcięcia Abramowicza od Chelsea. "Długa lista współwinnych"

Dziennikarz Piotr Żelazny zaproponował nawet uzupełnioną wersję oświadczenia, na którym dopisał fragmenty treści, które według niego powinny się znaleźć w dokumencie. "Zatkało mnie jak zobaczyłem to oświadczenie. Po tylu godzinach wydać oświadczenie, które właściwie jest autokompromitujące to naprawdę sztuka. Do tego jeszcze te dziwne podpisy, czyli sekretarze zamiast prezesów. Naprawdę lepiej było nic nie pisać niż pisać coś takiego" - odpowiedział Grzegorz Kita.