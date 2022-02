Lluis Cortes ucieka do Polski, a zawodnicy Motoru nie mogą wrócić

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. A w czwartek nad ranem wojsko rosyjskie zaatakowały całą Ukrainę.

"To jest surrealistyczne, wygląda to jak sytuacja z filmu"

Lluis Cortes, były trener kobiecej drużyny FC Barcelony, a obecnie trener żeńskiej kadry Ukrainy opowiedział dla "Mundo Deportivo" swoje przeżycia z czwartkowego poranka. Cortes obecnie przebywa bowiem w Kijowie. W czwartek rano obudził go dźwięk bomb. Jordi Escura, trener przygotowania fizycznego ostrzegł Cortesa przed tym, co się dzieje na Ukrainie. Po chwili zaczęły się rozlegać się syreny przeciwlotnicze - czytamy w Mundo Deportivo".

- Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, było skontaktowanie się z naszą ambasadą. Wtedy miała dla nas mało informacji, a teraz jest przytłoczona. To jest surrealistyczne, wygląda to jak sytuacja z filmu. Hałas przypominał petardy. Nigdy bym nie pomyślał, że to może być bomba. Od razu jednak zorientowaliśmy się, co się dzieje. Zbombardowali teren lotniska w Kijowie i już zamknęli przestrzeń powietrzną - dodaje Cortes.

Cortes i Escura po kilkudziesięciu minutach opuścili hotel i wsiedli do furgonetki, którą przydzieliła im ukraińska federacja.

- Załadowaliśmy plecak batonami energetycznymi i wodą, bo wysyłają nas na zachód kraju, do Lwowa – około 540 km od Kijowa. Tak, byśmy mogli spróbować zbliżyć się do Polski. Kluczem będzie przeprawa na granicy", czyli około 70 km od Lwowa. Mamy szczęście, że mamy federację, która zapewnia nam wszystkie udogodnienia. Zobaczymy, jak będzie i kiedy dojedziemy. Jest chaos, stacje benzynowe są zamknięte, a w aptekach olbrzymi ruch. Jeździmy drogami, których nigdy wcześniej nie widziałem - opowiadał Cortes.

Tuż po godzinie 13. Cortes opublikował wpis na Twitterze. - W tej chwili jesteśmy w furgonetce dostarczonej przez federację piłkarską, która próbuje wydostać się z Kijowa do Lwowa. Sytuacja jest chaotyczna, ponieważ ruch jest bardzo duży, a my poruszamy się bardzo wolno. Wszystko z nami w porządku i jesteśmy w kontakcie z ambasadą - napisał.

Piłkarze ręczni Motoru nie wrócili do domów

Podobny problem mieli piłkarze ręczni Motoru Zaporoże, którzy w środowy wieczór grali w dwunastej kolejce Ligi Mistrzów na wyjeździe z najlepszą polską drużyną - Łomża Vive Kielce. Mistrzowie Polski pewnie wygrali 33:26 i zrobili olbrzymi krok w kierunku bezpośredniego awansu do ćwierćfinału Champions League.

Po meczu drużyna Motoru pojechała do Krakowa. Stamtąd tuż przed północą wyleciała do Zaporoża. - Samolot linii Motor-Sicz Airlines jest w tej chwili najbardziej śledzonym lotem na portalu flightradar24.com. Maszyna wystartowała z Krakowa, kieruje się do Zaporoża - informowała w swojej relacji na żywo w nocy strona rp.pl.

Jednak ostatecznie ekipa Motoru nie wróciła do domów. Mimo że samolot z mistrzami Ukrainy był blisko Zaporoża, to wtedy tamtejsze lotnisko zostało zamknięte. W efekcie samolot został zawrócony i musiał lądować w Kijowie.

Media: UEFA podjęła pierwszą, ważną decyzję ws. Rosji. Ale boi się słowa "inwazja"

Oficjalna strona Motoru Zaporoże oraz ukraińskiej federacji piłki ręcznej przestały działać. Drużyna Gintarasa Savukynasa nie zagra już w tym sezonie w Zaporożu. Swoje domowe mecze z PSG i FC Barceloną ma rozegrać w słowackim Preszowie.