Gwiazda reprezentacji Ukrainy napisała wprost, co myśli o Putinie. Instagram kasuje post

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek rano rozpoczęła się natomiast rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Ostrzelane zostały punkty militarne na terenie całego kraju. Pojawiają się informacje o pierwszych ofiarach, a sytuacjach cały czas się zaognia.

Wiele osób ze świata sportu wykonało gesty wsparcia wobec Ukraińców. Na takowe zdecydowali się równie sportowcy z tego kraju, jak chociażby napastniki Benfiki Roman Jaremczuk, który po strzeleniu gola w meczu z Ajaksem Amsterdam zaprezentował koszulkę z godłem Ukrainy.

Inni piłkarze tego kraju wypowiedzieli się na temat rosyjskiej inwazji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niezwykle ostro podszedł do sprawy zawodnik Manchesteru City Ołeksandr Zinczenko. "Mam nadzieję, że zdechniesz najgorszą śmiercią" - napisał na Instagramie i dodał zdjęcie prezydenta Rosji Władimira Putina. Jego post został już usunięty przez administratorów tego medium społecznościowego.

"Modlę się za Ukrainę" - skomentował krótko występujący w West Hamie Andrij Jarmołenko. Co ciekawe, 32-latek, który ma na koncie 106 meczów w reprezentacji kraju, urodził się w Sankt Petersburgu (w roku jego narodzin miasto nazywało się jeszcze Leningrad i było częścią ZSRR).

Osobisty i bardzo emocjonalny wpis zamieści także Artem Kravets, który w przeszłości grał w VfB Stuttgart, Granadzie czy Konyasporze. Obecnie 32-latek pozostaje bez klubu. "Jestem Artem Kravets, ukraiński piłkarz urodzony w Dnieprodzierżyńsku (obecnie Kamieńskie), patriota i zawodnik reprezentacji Ukrainy. Mogę śmiało powiedzieć, że obrona żółtych i niebieskich barw Ukrainy na arenie międzynarodowej zawsze była dla mnie wielkim zaszczytem i dumą. Emocje w trakcie każdego meczu kadry są najjaśniejsze i najbardziej niezapomniane w mojej karierze. Moje życie piłkarskie, oprócz rodzinnego Dynama Kijów, toczyło się w Niemczech, Hiszpanii i Turcji, miałem zaszczyt grać przeciwko różnym drużynom narodowym. Moje wspomnienia to zawsze przyjazne relacje z zagranicznymi graczami. A najważniejsze, co nas połączyło, to przyjaźń i wzajemny szacunek, zawsze i do dziś. Nie ma lepszych cech niż szacunek, miłość, pokój i pragnienie świetlanej przyszłości dla siebie nawzajem. Chcę i wierzę w świat bez wojny, gdzie każdy kraj jest suwerenny, niezależny i nienaruszalny. Szczerze wierzę, że nasz rząd będzie w stanie rozwiązać tak trudną sytuację naszego kraju. Dzięki naszej armii jestem spokojny o przyszłość naszego państwa i życie moich dzieci. Ale chcę, żeby żaden z ukraińskich obrońców nie stracił życia, a także ani jeden mieszkaniec naszego POKOJOWEGO I PRZYJAZNEGO KRAJU, bo każde życie jest bezcenne. Ukraina jest zjednoczona od Lwowa do Ługańska, od Czernihowa do Symferopola. Ukraina chce tylko pokoju ŻADNEJ WOJNY!" - czytamy na Instagramie.

Apele do narodów przedstawiły także legendy ukraińskiego sportu, czy Andrij Szewczenko oraz bracia Kliczko. Były napastnik pisał o zjednoczeniu się całego kraju w tym dramatycznym momencie.