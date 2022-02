Adam Nawałka z jednoznacznym apelem do reprezentacji Polski

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę pojawia się coraz więcej wątpliwości co do meczu barażowego reprezentacji Polski o awans na mundial w Katarze. Adam Nawałka zaapelował jednak, aby odciąć się od spraw politycznych. - Przygotowania do niego muszą iść normalnie i nic nie może ich zaburzyć - powiedział były selekcjoner w rozmowie z "Super Expressem".

