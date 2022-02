Komisarz ligi MLS reaguje na słowa Neymara: Takich piłkarzy nie chcemy

Neymar powoli wraca do formy po tym, jak doznał urazu kostki w listopadzie zeszłego roku podczas meczu z Saint-Etienne (3:1). Brazylijczyk źle stanął na murawie, przez co nie był w stanie dokończyć spotkania. 30-latek wrócił do gry na mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów (1:0), a w ligowym meczu z Nantes (1:3) podszedł do rzutu karnego i wręcz podał piłkę do bramkarza.

Brazylijczyk pojawił się z Ronaldo Fenomeno u Alexandre Gaulesa na Twitchu, gdzie opowiedział o swoich planach na przyszłość. Zdradził także, że chciałby spróbować swoich sił w Major League Soccer. - Chciałbym tam zagrać przynajmniej przez jeden sezon. Ich mistrzostwa trwają krótko, więc miałbym trzy-cztery miesiące wakacji. Naprawdę mógłbym tam grać przez wiele lat. Żartuję z moimi przyjaciółmi, że przejdę na emeryturę w wieku 32 lat - dodał zawodnik Paris Saint-Germain.

Komisarz ligi MLS reaguje na słowa Neymara

Na jego słowa zareagował Don Garber, komisarz ligi MLS, który skrytykował podejście Neymara. - Nie musimy ściągać znanych piłkarzy na koniec ich karier, gdy planują przejść na emeryturę w MLS. Jeśli nie chcą wnosić do naszej ligi znaczącego wkładu, szanować rozgrywek i naszych kibiców, to my ich nie chcemy - podkreślił Garber.

Jak przyznał, wielu piłkarzy z ogromnym doświadczeniem, takich jak Thierry Henry czy David Beckham, pomogło w rozwoju ligi. Pewne stereotypy jednak pozostały. - Gdy Ibrahimović od nas odchodził, nikt nie mówił, że idzie do Włoch na emeryturę. Prawdę mówiąc, poczułem się tym urażony. Gdyby do nas przyszedł w takim wieku, wszyscy by uważali, że przyszedł do nas na emeryturę. Nie mogę zrozumieć, dlaczego jesteśmy tak postrzegani - podkreślił Garber.