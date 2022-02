To koniec! Wicemistrz Polski z 2007 roku nie przystąpi do rozgrywek. Upadek

GKS Bełchatów jeszcze kilka lat temu był stałym bywalcem w piłkarskiej Ekstraklasie. Wygląda jednak na to, że klub wkrótce zniknie z piłkarskiej mapy Polski. Dziennikarz Konrad Mazur podał na Twitterze, że piłkarze odbyli dzisiaj ostatni trening. Klub z powodu problemów finansowych nie zamierza zgłaszać drużyny do rozgrywek eWinner II Ligi na wiosnę. Szybko informację potwierdził także portal gks.net.pl.

GKS Bełchatów nie przystąpi do rozgrywek na wiosnę. Klubowi grozi upadek

- Dzisiaj dostaliśmy komunikat, że klub nie będzie składał wniosku o licencję i przestaje funkcjonować. Wysłana została informacja do PZPN-u, że nie jedziemy na mecz do Wrocławia. Wszyscy możemy rozwiązywać kontrakty - powiedział gks.net.pl anonimowo jeden z piłkarzy.

Szokujące informacje potwierdza także post na Twitterze trenera drużyny. Kamil Socha zamieścił krótki, wymowny wpis: "Można już gasić światło".

Około godziny 14:00 oficjalny komunikat ze strony GKS Bełchatów pojawił także się na stronie internetowej, a także klubowym Facebooku. Potwierdzono w nim, że klub znajduje się w opłakanej sytuacji finansowej. Ciążą na nim wielomilionowe długi. Obecnie spółki nie stać na dalsze prowadzenie drużyny.

"W konsekwencji narastającego od 10 lat zadłużenia, poziom zobowiązań Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniósł ok. 7 mln zł" Na wartość tę składają się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, pracowników oraz kontrahentów. Zasadniczą część tej kwoty (ok. 4 mln zł) stanowią zobowiązania publiczno-prawne. Funkcjonowanie Spółki w poprzednich latach było możliwe dzięki podpisywanym porozumieniom z urzędami i rozkładaniu zobowiązań na raty. Działanie to podlega regulacjom rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej, która limituje wysokość takiej pomocy (w tym umorzenie odsetek ZUS, umorzenie opłat publicznych, rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowych) do poziomu 200.000 euro w ciągu trzech lat kalendarzowych." - czytamy m.in.

GKS Bełchatów jeszcze niedawno walczył o tytuł mistrza Polski. Bolesny upadek zasłużonego klubu

GKS Bełchatów został założony w 1977 roku. Największym sukcesem klubu było wywalczenie wicemistrzostwa Polski w sezonie 2006/2007. Ostatni raz drużynę z Bełchatowa w najwyższej klasie rozgrywkowej Polski oglądaliśmy w 2015 roku. W obecnym sezonie GKS rozgrywał swoje mecze w eWinner II lidze. Po rundzie jesiennej zajmuje 16. miejsce.