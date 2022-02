"Marca" już znalazła "nowego Lewandowskiego". Geniusz, wschodząca gwiazda

We wtorek zostały rozegrane kolejne dwumecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego dnia Chelsea podejmowała na własnym stadionie Lille i wygrała to spotkanie 2:0. W drugim meczu Juventus zmierzył się z Villarrealem na wyjeździe.

To właśnie to drugie spotkanie wzbudziło zdecydowanie więcej emocji i było bardziej wyrównane. Początek spotkania jednak na to nie wskazywał, bo debiut marzeń w Lidze Mistrzów zaliczył bowiem Dusan Vlahović, który zdobył swoją bramkę już w 31. sekundzie gry. Żadnemu innemu piłkarzowi nie udało się zdobyć bramki szybciej w debiucie w tych elitarnych rozgrywkach.

22-letni Serb przeniósł się do Turynu w styczniu, a ma już na koncie dwie bramki i asystę w pięciu spotkaniach. W dodatku każde z jego trafień jest zwykle bardzo efektowne, jak chociażby to z debiutanckiego meczu w Juventusie z Hellasem Verona (2:0).

Śmiałe poczynania nowego gwiazdora Juventusu nie umknęły uwadze zagranicznych mediów, które już widzą w nim podobieństwa do Roberta Lewandowskiego. Hiszpański dziennik "Marca" nie ma wątpliwości, że to właśnie Vlahović będzie następcą Polaka w światowej czołówce. - Wygląda na to, że to napastnik, który wkrótce zastąpi Roberta Lewandowskiego w roli wielkiego strzelca europejskich boisk - czytamy.

Wtorkowe spotkanie na Estadio de La Ceramica ostatecznie zakończyło się natomiast wynikiem 1:1. podopieczni Massimiliano Allegrego nie zdołali utrzymać przewagi uzyskanej na samym początku spotkania i w 66. minucie spotkania dali sobie strzelić bramkę autorstwa Daniego Parejo. Rewanż odbędzie się 16 marca na Allianz Stadium w Turynie.